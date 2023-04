Amici di Maria De Filippi chiude: decisione inetivabile dopo l’incontro con Mediaset

Amici di Maria De Filippi è pronto ad andare incontro ad alcuni cambiamenti. Una decisione definitiva modifica il corso del programma.

Maria De Filippi dopo il doloroso lutto che l’ha colpita a fine febbraio quando Muarizio Costanzo è venuto a mancare all’improvviso, è tornata quasi subito al lavoro consapevole che quella sarebbe stata la sua salvezza. Uno dei suoi programmi di punta è sicuramente Amici dove tanti ragazzi talentuosi crescono professionalmente con la speranza di realizzare i loro sogni nel ballo e nel canto.

E’ una trasmissione molto impegnativa che va in onda per tutto l’anno ma la fase più calda è in corso proprio ora, quella serale in cui gli alunni si sfidano in prima serata su Canale 5. La gara si fa sempre più difficile e tanti ragazzi molto bravi stanno abbandonando progressivamente lo show. Chi la spunterà?

Ricordiamo che Amici è un’ottima vetrina e molti giovani artisti usciti dal programma hanno poi trovato spazio sia in televisione che a teatro. Tuttavia, ora Amici di Maria De Filippi sta per andare incontro ad alcuni cambiamenti importanti che la conduttrice ha dovuto accettare passivamente.

C’è da capire se queste difficoltà che riguardano Amici c’entrino con la nuova linea editoriale adottata dal patron di Mediaset Piersilvio Berlusconi che a quanto scritto pare troppo stanco del trash delle trasmissioni della rete del biscione e voglia rivoluzionare davvero tutto.

La decisione definitiva per Amici di Maria De Filippi

Il portale Pubblitalia ha rivelato che Amici sta per subire un cambio di programma. Maria De Filippi è stata costretta a sottostare alla decisione di Mediaset secondo la quale la finale di Amici andrà in onda non il tredici maggio come previsto inizialmente ma domenica 14, in diretta. La motivazione? Non avrebbe a che fare comunque con le nuove direttiva di Berlusconi.

Infatti, la rete è stata costretta a cambiare il palinsesto in virtù della messa in onda sulla Rai della finale dell’Eurovision, contest europeo canoro che raccoglie verso sé sempre più spettatori e fan e che con la partecipazione di Marco Mengoni avrà sicuramente ancora più successo.

La reazione di Maria De Filippi

La conduttrice, allora, non ha potuto contestare questa presa di posizione di Mediaset e si è dovuto adeguare alle imposizioni di Berlusconi. C’è da dire che questa pare comunque una scelta saggia tenendo conto dei precedenti di organizzazione di quest’anno.

Infatti, Mediaset aveva deciso di mandare in onda il palinsesto originale questo febbraio durante la settimana di Sanremo per provare a sfidare la kermesse musicale più importante in Italia in termini di ascolto. E’ per questo che programmi come Grande Fratello e C’è posta per te erano comunque stati trasmessi ma non hanno ottenuto lo stesso clamore di sempre. Memore di questa esperienza Piersilvio ora ha preso un’altra strada: la finale di Amici viene definitivamente rimandata.