L’ira di Serena Bortone: “Sei invidiosa” si scaglia violentemente in diretta

Serena Bortone sbotta e perde le staffe durante una puntata di Oggi è un altro giorno. Il motivo scatenante? L’accusa di essere invidiosa.

Durante la lunga intervista di Morgan nella puntata di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1, abbiamo visto una Serena Bortone fuori dagli schemi.

La conduttrice si è alterata moltissimo quando le è stato detto di essere invidiosa. Un aggettivo che non vuole assolutamente le sia attribuito e che ha scatenato in lei una reazione inaspettata anche agli occhi del pubblico. Ma cosa è successo? Ecco tutti i dettagli e cosa si nasconde dietro la sua improvvisa ira.

Prima di dedicarsi alla lunga intervista a Morgan, la Bortone si offerta a fare una piccola gag proprio con il cantante. Il cantante, infatti, ha dichiarato di essere geloso delle persone che lavorano dietro le quinte di Oggi è un altro giorno, come Luca Tommassini, un caro amico che non ha perso occasione di salutare.

Perché Serena Bortone ha perso la pazienza

L’artista non si è trattenuto dal fare molti complimenti al team che lavora dietro il programma di Serena Bortone che subito ha risposto: “Perché sei invidioso, scusa? Hai tante cose belle anche tu nella vita”. Al commento della conduttrice, Morgan ha replicato: “L’invidia è una cosa bellissima…”. In quel momento la Bortone non è riuscita a trattenersi e ha subito risposto: “Ma come è una cosa bellissima? È orrenda l’invidia!”

La discussione incalza sempre di più, tantoché Morgan ribatte ancora una volta: “L’invidia, innanzitutto, è una cosa naturale” . Serena Bortone ammette di non essere invidiosa, ma sicuramente si arrabbia facilmente, racconta. “Io non sono invidiosa per niente – ha detto – Io sono irosa, invidiosa non lo sono per niente. Il mio difetto è appunto questo, essere irosa.”

Morgan, le domande scomode a Serena Bortone

Insomma, una conversazione davvero pungente che, per quanto fosse una gag, ci ha fatto scoprire lati inediti di entrambe le personalità, soprattutto della Bortone. Morgan ha fatto valere la sua opinione, affermando che alcuni sentimenti, per quanto scomodi, sono inevitabili “anche nei bambini”. “I sentimenti di cui parlo sono l’invidia, l’ira, la gelosia, la rabbia… sentimenti che vanno gestiti, perchè non è possibile far finta che non ci siano” ha spiegato Morgan. A quel punto la Bortone ha deciso di fare una domanda a bruciapelo al cantante: “Tu come fai a gestire l’invidia?”.

“Gestisco l’invidia trasformandola in ambizione”, ha risposto Morgan. Nel divertimento generale si è conclusa la gag ed è stato mandato in onda un filmato tratto da StraMorgan, il nuovo programma dell’artista in onda su Rai2.