Perse le speranze per la conduttrice Rai, non c’è stato nulla da fare | Mai successo prima

Pessime novità per la famosa presentatrice che, ormai, ha perso la battaglia. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Nel 2023 la proposta di intrattenimento televisiva si è sviluppata in maniera sorprendente e non soltanto tramite il piccolo schermo ma anche schermi ancora più piccoli. Da quando sono state create diverse app e piattaforme streaming dove guardare i propri programmi tv preferiti, la classica televisione viene lasciata in secondo piano.

Queste moderne soluzioni erano state create pensando ad un target di pubblico molto giovane, ma con il passare del tempo anche quelli meno giovani si sono avvicinati al mondo dello streaming. Tuttavia, la cara e vecchia televisione non è stata abbandonata del tutto. I più anziani e tradizionalisti la seguono ancora, soprattutto in determinati giorni della settimana.

Ad esempio, il sabato sera è sempre stata la serata tv: in solitaria o in compagnia ci si siede sul divano e si guarda il proprio show prediletto. In questo caso si tratta di un programma divertente e non impegnativo, utile a rilassarsi e svagarsi un paio d’ore.

Se si è in compagnia di bambini, poi, si cerca sempre di optare per film o trasmissioni adatti a tutta la famiglia e, quindi, si scelgono programmi di intrattenimento che possono essere talent canori e danzanti. Una trasmissioni che incuriosisce e diverte tutti i membri della famiglia.

Il duro compito delle reti Rai e Mediaset

Le redazioni televisive si impegnano a ideare programmi che possano attirare una vasta gamma di telespettatori, in modo tale da intrattenerli e divertirli allo stesso tempo. Le reti Rai e Mediaset fanno a gara a chi riesce a creare il perfetto connubio tra relax, spasso, curiosità, ospitate e distrazioni per allietare il pubblico italiano.

Lo share di un programma, oltre che dipendere dall’argomento trattato, è molto influenzato anche dal presentatore. Ci sono italiani che seguono quella determinata trasmissione soltanto perché la presenta il loro conduttore preferito. Tra Rai e Mediaset c’è sempre competizione, ma pare che questa volta la seconda abbia trionfato sulla prima.

Rai versus Mediaset

Stiamo parlando di due conduttrici di punta delle rispettive reti televisive, ovvero Milly Carlucci per la Rai e Maria De Filippi per la Mediaset. Milly è sbarcata in prima serata del sabato con la nuova edizione del Cantante Mascherato. Tuttavia, il programma non ha ottenuto lo share desiderato e ipotizzato. Questo per colpa del suo concorrente alla Mediaset.

Infatti, da circa un mese è arrivato anche il Serale di Amici su Canale5, proprio il sabato sera, e questo talent show fa concorrenza al programma della Carlucci. Guardando ai dati, si nota come lo share di Amici sia molto più elevato di quello del Cantante Mascherato, facendo vincere a mani basse la Queen Mary di Canale5.