Isola dei Famosi, notte da incubo di Cristina Scuccia: “Ha iniziato a urlare”

L’avventura di Cristina Scuccia sull’Isola dei Famosi è iniziata con il piede sbagliato: la prima notte della naufraga è stata un incubo.

Conosciuta per essere l’ex suora e cantante della televisione, Cristina Scuccia è sbarcata sull’Isola dei Famosi nella sua nuova veste e sembra avere le carte in regola per diventare una delle concorrenti più amate e chiacchierate di sempre.

La nuova stagione del reality condotto da Ilary Blasi ha preso il via e le aspettative sono altissime. Prima di entrare nel vivo del programma però, che nasconde molte insidie e difficoltà, ci vuole qualche giorno di tempo perché i naufraghi si ambientino.

Forse, Cristina avrà bisogno più di un giorno. La sua prima notte sull’Isola, infatti, è stata un vero incubo. Ecco cosa è successo alla naufraga durante le ore più buie.

Cosa è successo a Cristina Scuccia

Senza il supporto di Corinne Clery che le è stata vicina, probabilmente le Scuccia avrebbe lasciato il programma giù la prima notte. Una volta calato il sole, infatti, è iniziato il suo incubo ed è stato pressoché impossibile calmarla.

A raccontare tutto è stata proprio l’attrice francese che ha descritto la prima notte in Honduras come “terrificante” proprio per lo stato d’animo ed emotivo dell’ex suora. Il motivo? La naufraga ha il terrore del buio, ecco perché era spaventata a morte.

“É stata una notte molto dura”

“Non stava bene e mi ha fatto tenerezza. Aveva paura del buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che tremava, l’ho trovata così, spaventatissima. Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata. Ieri ha iniziato a urlare ‘oddio cos’è quella cosa aiuto’. Invece era solo una fogliolina. La capisco bene, fino a 25 anni ho avuto paura del buio”.

Questo il resoconto fatto da Corinne Clery ai suoi compagni di avventura. Cristina– che poi si è addormentata proprio al fianco della sua nuova amica – ha risposto: “Sì è vero ho paura. Infatti ti ringrazio per essermi stata vicina. Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa anche oggi. Sì quando mi sono spaventata perché pensavo che una fogliolina fosse uno scarafaggio. Purtroppo è stata una notte molto dura sono sincera”. Riuscirà ad abituarsi al buio pesto che cala sulle notti in Honduras? Non resta che seguire la nuova stagione dell’Isola dei Famosi e scoprire come si svilupperanno le cose.