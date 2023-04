Flavio Briatore confessa: “Per ora è l’unica storia affettiva” | Ecco chi ha le chiavi del suo cuore

Il cuore di Flavio Briatore fa spazio a un’altra persona dopo la rottura con Elisabetta Gregoraci. Il suo nome lascia di stucco.

Nuovo amore per l’imprenditore romano, che apre il suo cuore a una nuova persona. Dopo fine della storia con Elisabetta Gregoraci, è il momento di ripensare al proprio bene e a trovare l’amore per la vita.

Sappiamo che Briatore è solito farsi accompagnare da bellissime e giovani donne, per questo la curiosità su chi sia la nuova fortunata è alle stelle. Dopo mesi di silenzio, però, la sua identità non è più un segreto.

Nonostante abbia passato il suo 73esimo compleanno in compagnia di Elisabetta Gregoraci e loro figlio Natan Falco, il cuore di Briatore è impegnato e lo ha dichiarato lui stesso. Dopo aver spento le candeline sulla torta a sei piani, ognuno dei quali in rappresentanza di uno dei suoi investimenti, si apre decisamente un nuovo capitolo per lui.

Flavio Briatore è innamorato?

Sappiamo che Flavio Britatore ama circondarsi di belle donne e tutte quelle che ha avuto al suo fianco sono bellissime, sin dalla sua prima moglie Marcy Schlobohm con la quale è stato sposato dal 1983 al 1987. Dopo di lei è arrivata Naomi Campbell, che sembra lo abbia lasciato perché si sentiva più “un trofeo” che una fidanzata.

Ha avuto una relazione anche con l’affascinante Heidi Klum, con la quale ha avuto una figlia di nome Hélène. Insomma, oltre alla Gregoraci, Briatore ha sempre avuto bellissime donne, ecco perché ora gli italiani sono curiosi di scoprire chi abbia le chiavi del suo cuore.

Tutto sul suo nuovo amore

Tendenzialmente, a Flavio Briatore piacciono le donne più giovani, infatti solo qualche mese fa è stato paparazzato insieme a una giovane modella russa, l’ex Miss Russia Earth 2018, Valentina Kolesnikova. I due sono stati beccati insieme diverse volte, ma non è chiaro se ci sia stata una vera e propria frequentazione o se tra i due ci fosse una semplice amicizia.

Poi è arrivato il gossip che lo vedeva insieme a Barbara D’Urso, ma i due hanno smentito tempestivamente le voci, affermando che sono solo amici. In un’intervista a Sette, poi, ha ammesso chi ha le chiavi del suo cuore: “L’unica storia affettiva per ora è quella con mio figlio. E poi alla mia età… Spero soltanto di invecchiare bene. Con qualcuno che ti sostenga e ti dia felicità: in questo momento non ho velleità, non ho bisogno di badanti”, ha detto scherzosamente. Insomma, le sue parole annullano qualsiasi gossip o ipotesi avanzata dal pubblico: non c’è nessuna donna nella vita di Briatore: il suo unico amore è suo figlio Natan.