Mediaset, la conduttrice più nota passa alla concorrenza: lei non smentisce | Tutto cambierà

Si rincorrono le voci sul presunto addio di una delle conduttrici Mediaset più amate, che sarebbe pronta a passare alla concorrenza.

Di certo, Canale 5 senza Barbara D’Urso non sarebbe più lo stesso: eppure il suo futuro sembra essere sempre più orientato verso la Rai.

La conduttrice ha rilasciato una dichiarazione shock che alimenta i dubbi e le voci che da tempo si sentono riguardo un ipotetico abbandono. Ma come reagirebbe Pier Silvio Berlusconi?

Con il suo abbandono, la D’Urso porterebbe dietro di sé una grande fetta di pubblico insostituibile e fondamentale per gli share che incassa giornalmente la rete televisiva. Ecco cosa sta succedendo.

Barbara D’Urso passa alla Rai?

La carriera della D’Urso ha preso il volo proprio in Mediaset, eppure potrebbe terminare presto. Infatti, sembra intenzionata a passare alla concorrenza. Forse ha ricevuto un’offerta migliore, forse sta avendo la meglio la voglia di cambiare. Quello che è certo è che le voci sul suo abbandono non vengono smentite dai fatti, ma anzi alimentate.

Dopo il suo esordio grazie a Pippo Baudo, che la scelse per prendere parte assieme a lui all’iconico programma Domenica In, la sua carriera è stata tutta in discesa. Oggi è una delle conduttrici più amate di sempre e la sua personalità è veramente insostituibile. Il pubblico da casa è molto affezionato a lei e ogni giorno la segue durante il suo Pomeriggio 5 dove, oltre a raccontare la cronaca nera e rosa, aiuta anche i telespettatori a casa più bisognosi.

L’ipotesi è sempre più veritiera

Nonostante i 43 anni di carriera alle spalle, Mediaset tempo fa ha deciso di sospendere due dei suoi programmi: Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Un duro colpo per Barbara, che ci è rimasta molto male. Dopo mesi di silenzio durante i quali la conduttrice non ha mai smentito le voci su un suo nuovo contratto in Rai, è arrivata finalmente una dichiarazione.

In una lunga intervista a Gente, le viene chiesto se ha realmente intenzione di abbandonare Mediaset per passare alla Rai. Lei ha risposto: “Con me può accadere di tutto. Sono la donna delle sorprese”. Una risposta vaga, che non afferma o smentisce nulla, ma apre a numerosissime possibilità.

Se fosse stato un no secco, di sicuro l’avrebbe detto. Ecco perché ormai sono tutti più convinti che l’ipotesi di un approdo in Rai sia più veritiera che mai: in moltissimi credono che la conduttrice napoletana sia la nuova giudice della prossima stagione di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci.