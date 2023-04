Ballando con le Stelle: colpo grosso per Milly Carlucci | Entra in giuria il volto noto di Mediaset

Milly Carlucci segna un vero colpo grosso: la conduttrice di Ballando con le Stelle dà il benvenuto nel programma a una famosa conduttrice Mediaset.

É una delle conduttrici Rai più amate e prolifiche di sempre, che ha portato il ballo in televisione in prima serata. Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle tiene attaccati allo schermo milioni di italiani che si divertono a guardare i vip mettersi alla prova con balli lisci, latini e caraibici.

Una gara senza sconti che alla fine decreta un vincitore. I protagonisti del programma, però, non sono solo i concorrenti in gara: una grande fetta dello spettacolo la fa la giuria che, sempre pungente, fa parlare di sé ad ogni stagione.

L’anno scorso è stato il turno di Selvaggia Lucarelli, finita nel calderone per via di alcune dichiarazioni fatte nei confronti dei ballerini principianti. Quest’anno, però, Milly Carlucci ha centrato nel segno: c’è buona probabilità che lei, una delle conduttrici più amate di Mediaset, si unirà al programma.

Ballando con le Stelle, le novità per la prossima edizione

La conduttrice abruzzese sarà al timone della prossima edizione e sta già pensando a come stupire il suo appassionato pubblico. Sembra che ci siano novità davvero importanti e sorprendenti all’orizzonte, ma in cosa consisteranno? Una delle innovazioni sembra riguardare in particolare la composizione della giuria: secondo l’opinione di molti, la storica giurata Selvaggia Lucarelli potrebbe abbandonare il programma, in scia a tutto ciò che è successo durante la precedente edizione.

Il suo abbandono lascerebbe spazio a una nuova giurata, che sembra essere proprio una nota conduttrice Mediaset. Sarebbe un bel colpaccio per la Carlucci, che si assicurerebbe il successo di programma. Secondo le indiscrezioni, si trarrebbe di Barbara D’Urso, al timone di Pomeriggio 5.

L’approdo in Rai di Barbara D’Urso

La conduttrice, infatti, ha recentemente teso la mano a Lucio Presta. Che i due abbiano deciso di abbassare l’ascia di guerra e lasciarsi alle spalle screzi e incomprensioni? La conduttrice ha pubblicato sui social una foto in compagnia del manager, sotto la quale ha scritto: “In un mondo pieno di conflitti, anche i più piccoli devono aver fine con la pace. Bello guardarsi negli occhi, parlare, e dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili, e sapersi perdonare a vicenda”. Ricordiamo che negli ultimi anni ci sono state molte incomprensioni tra i due. Lui, infatti, l’aveva definita “una suora laica in paillettes, che produce orrore in TV”.

Sembra che la pace sia stata fatta, e questo apre nuove porte e Barabara D’Urso, che potremmo vedere nei panni di giurata di Ballando con le Stelle durante la prossima edizione. Fer ora si tratta solo di voci, non ci resta che attendere e vedere se si verificherà il suo approdo in Rai.