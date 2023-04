Incidente mortale, coinvolto Jerry Calà: “lo stiamo perdendo” | A un passo dalla morte

La situazione si è fatta sempre più grave, l’attore e comico Jerry Calà a un passo dalla morte. L’incidente è terrificante.

Proprio pochissimi giorni fa abbiamo appreso la notizia del malore che ha colpito Jerry Calà, si era trattato di un attacco di cuore, sono stati immediati i soccorsi ed è stato portato prontamente in ospedale a Napoli dove ha subito un’operazione d’urgenza. Dopo il ricovero e i dovuti controlli è stato dimesso e tutti abbiamo tirato un respiro di sollievo.

Purtroppo però questo non è stato un caso isolato che ha visto l’attore e comico tra i più amati dagli italiani in una situazione davvero al limite tra la vita e la morte, proprio un tragico e fatidico incidente lo hanno messo in una situazione critica, tanto da presagire il peggio, soprattutto perché i soccorsi non sono potuti arrivati prontamente.

Tutti conosciamo Jerry Calà, diventato leggenda grazie ai film del genere commedia all’Italiana, quella che per anni ha fatto divertire l’intero Paese con una leggerezza e allegria coinvolgenti, ormai a oggi possiamo contarli sulle dita di una mano personaggi come Calà, icona degli anni Ottanta, gli stessi anni che lo hanno portato all’apice del successo.

Nonostante negli ultimi anni abbia deciso di fare un passo indietro rispetto ai riflettori puntati, resta comunque uno dei grandi protagonisti dell’intrattenimento, film come “Sapore di mare”, “Yuppies – I giovani di successo”, “Vacanze di Natale” lo hanno resto immortale e questi solo per citarne alcuni. Nonostante sia indubbiamente una personalità che sprizza allegria da tutti i pori, nella sua vita non sono mancati i momenti tragici, l’incidente che lo ha coinvolto lo ha portato a un passo dalla morte.

L’incidente mortale che ha coinvolto Jerry Calà

Una situazione a dir poco agghiacciante ha visto Jerry Calà coinvolto in quello che poteva essere per lui un incidente automobilistico fatale, tanto che i soccorsi arrivati sul posto hanno trovato una scena spaventosa. Dopo una vita passata a far divertire le persone e regalare sorrisi, l’epilogo per il famoso attore poteva essere dei più tragici.

Tutto è successo quando Jerry Calà si trovava sulla sua Jeep Cherokee dopo una giornata di riprese, è la sera del 7 febbraio 1994, in quel periodo stava girando il film parodia di Jurassic Park: Chicken Park, finita la giornata Jerry si è messo in macchina e in un attimo terrificante il mezzo è andato a finire nel fine Adige facendo un salto nel vuoto di 20 metri.

Lo schianto e l’impossibilità di chiedere aiuto

In seguito allo schianto da un’altezza del genere Jerry Calà ha riportato entrambi i femori rotti, la situazione era già abbastanza disperata ad aggravarla l’impossibilità di poter chiamare prontamente i soccorsi dopo essersi accorto di aver dimenticato il telefono a casa. In quelle acque gelide il famoso attore è rimasto per 5 lunghissime e spaventose ore, la situazione si stava aggravando ogni minuto che passava, soprattutto perché era impossibilitato a muoversi.

Per tutto il tempo rimasto imprigionato in quella macchina mortale Jerry non ha potuto fare altro che gridare con tutta l’aria che gli restava nei polmoni nella speranza che qualcuno potesse sentirlo e trarlo in salvo, ma ogni ora che passava per lui le speranze di farcela diminuivano sempre di più, ormai erano solo il terrore e i panico ad aver preso il sopravvento.

Il miracoloso salvataggio poco prima del dramma

Sfinito e distrutto, con le ossa dei femori rotti, la macchina schiantata nell’Adige solo un miracolo poteva salvarlo e per fortuna così è stato. Per un fortuito caso un giovane pescatore stava passando da quelle parti e capita subito la gravità della situazione ha chiamato immediatamente i soccorsi che una volta arrivati si sono trovati di fronte alla possibilità che l’attore avrebbe potuto non farcela.

Le condizioni in cui versava Jerry Calà erano molto più che gravi, dopo un controllo i soccorritori hanno riscontrato una lesione all’arteria femorale e proprio uno degli stessi ha esclamato la frase che nessuno vorrebbe mai sentire: “lo stiamo perdendo”. La corsa in ospedale è stata fulminea dove operazioni d’urgenza e cure mirate gli hanno letteralmente salvato la vita. In seguito il comico ha spiegato ai carabinieri di aver letteralmente perso il controllo del veicolo su cui si trovava. Un incubo per fortuna finito bene.