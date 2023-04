Lutto Simona Ventura: “È mancata una persona vicina” devastante | Perdita immensa

Simona Ventura ha condiviso tutto il suo dolore per l’improvvisa perdita di un famoso personaggio dello show business italiano.

Anche Simona Ventura si è unita al coro di chi ha ricordato con commozione un grande personaggio dello show business italiano. Il lutto ha colpito pubblico e VIP in maniera inaspettata e profonda, e la conduttrice ha voluto commentare la notizia.

Ormai Ventura è un volto insostituibile della Rai: la sua carriera è cominciata negli anni ’80, non come conduttrice bensì come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi. In seguito è diventata valletta nel quiz Domani sposi e ha cominciato a farsi conoscere sia dal pubblico che soprattutto nell’ambiente televisivo.

Dopo l’esperienza di valletta ha lavorato come praticante giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC, dopodiché è passata a Mediaset a metà degli anni ’90. È proprio in quegli anni che è diventata uno dei volti di punta di Italia 1 e Canale 5. Nel 2001 è tornata di nuovo in Rai, dove è rimasta fino al 2011 conducendo per dieci stagioni Quelli che il calcio.

Ricordiamo anche che Ventura è stata la terza conduttrice donna del Festival di Sanremo dopo Loretta Goggi e Raffaella Carrà. Dopo l’esperienza in Rai è passata a Sky Italia, e in seguito ha sciolto qualsiasi vincolo esclusivo coi network.

L’esperienza nei reality

Nel 2016 Simona Ventura è stata concorrente dell’undicesima edizione de L’isola dei famosi, al tempo condotta da Alessia Marcuzzi. Dopo questa esperienza è stata chiamata come ospite in diverse trasmissioni, come Grand Hotel Chiambretti, il Maurizio Costanzo Show e Mattino Cinque. Sempre nello stesso anno è tornata in Mediaset dopo diverso tempo.

Su Canale 5 ha condotto un nuovo programma chiamato Selfie – Le cose cambiano, ed è poi stata ospite di altre trasmissioni come Amici di Maria De Filippi, programma nel quale ha ricoperto anche il ruolo di giudice in una puntata del serale. Riguardo la vita privata, oggi la conduttrice è legata a Giovanni Terzi; i due sono prossimi al matrimonio e il 2023 sarà l’anno buono dopo gli slittamenti a causa della pandemia.

Simona Ventura e il tremendo lutto

Lo scorso ottobre il mondo della musica ha perso un grande artista: Franco Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri, ha lasciato i fan all’età di 80 anni. Una perdita enorme, tanto che anche Simona Ventura ha voluto ricordare l’artista: “Che dispiacere…è come se fosse venuta a mancare una persona vicina” ha scritto sui social.

“Questi gruppi ormai fanno parte del DNA musicale del nostro Paese” ha continuato. La conduttrice non aveva particolari rapporti con Gatti, ma si è sentita comunque colpita da questa perdita improvvisa. Molti altri volti noti dello spettacolo hanno espresso il loro cordoglio per questo doloroso addio.