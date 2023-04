Luca Marin non può più tacere su Federica Pellegrini, duro colpo | Dopo anni confessa

Dopo anni viene fuori la verità sulla fine della relazione tra Luca Marin e Federica Pellegrini, ed è proprio lui a cedere.

Mentre Federica Pellegrini sta dimostrando il suo valore durante l’esperienza nel reality Pechino Express in compagnia di quello che è attualmente suo marito, Matteo Giunta, escono allo scoperto dopo anni alcuni segreti riguardo alla sua passata storia d’amore con l’ex nuotatore Luca Marin.

Una relazione che ha avuto un epilogo davvero amaro, lo stesso Luca non ha più potuto tacere e ha deciso di fare una confessione che ha lasciato tutti senza parole sui reali motivi che hanno portato alla rottura tra i due. Una separazione che si potrebbe definire tragica per come si è svolta.

Federica Pellegrini è sicuramente famosa per essere una leggenda dello sport, oro olimpico ha realizzato per 11 volte il record del mondo, considerata la più grande nuotatrice della storia, ma un altro suo record è sicuramente quello di riuscire ad essere sempre al centro di bufere mediatiche per i suoi scandali amorosi.

È nota a tutti la sua vita sentimentale, una delle sue relazioni più importanti è stata quella con il collega Filippo Magnini una relazione durata per sei anni, fino al 2017 quando poi ha iniziato una storia segreta e fatta di sotterfugi proprio con quello che oggi è il suo compagno di vita Giunta, la rivelazione della storia è arrivata poco prima delle nozze. Un argomento di cui lo stesso Magnini non ha mai avuto il piacere di parlarne in pubblico.

La storia con Luca Marin e il triste epilogo

Un’altra relazione che è sempre stata sulla bocca di tutti è quella con Luca Marin, una storia nata sempre tra le acque cristalline, il loro è stato un amore è arrivato quasi per caso nel fluttuare in piscina tra un allenamento e l’altro, sembrava essere limpido e trasparente come l’acqua in cui si immergevano, ma alla fine qualcosa è andato storto ed è proprio stata quella limpida onestà ad andare perduta in profondità.

I due sembravano una coppia perfetta, giovani, belli, sportivi e famosi, non c’era da stupirsi che potessero attirare su di se le invidie delle persone così da trovarsi a fronteggiare innumerevoli speculazioni su di loro soprattutto dopo che la storia d’amore era finita, di notizie ne erano uscite tante, difficile districarsi la la realtà e la finzione. Alla fine proprio Luca ha ceduto e ha rivelato cos’è successo davvero e le problematiche insorte sono da brivido.

Un trauma dietro l’amore tra Federica Pellegrini e Luca Marin

Durante un’intervista a cuore aperto Luca Marin ha deciso di confessare la vera ragione che ha portato la coppia a un rovinoso e brusco addio rivelando anche dei dettagli piuttosto privati e piccanti. Durante il racconto sono emersi alcuni avvenimenti che hanno fatto capire come questa relazione sia finita in modo traumatico, lo stesso Marin, addentrandosi nel racconto, ha iniziato dicendo, “Sembrava ci fosse qualcosa che non andava”.

Ma facciamo un passo indietro, siamo nel 2011, la Nazionale Italiana di nuoto stava partecipando ai mondiali di Shangai, occasione in cui tutti i più grandi sportivi si ritrovano riuniti per gareggiare, tra questi proprio Federica e Luca, ma non solo, quello che Luca non poteva immaginarsi era che tra loro c’era anche un terzo incomodo, questo è il momento drammatico del racconto del nuotatore.

La scoperta traumatica e dolorosa

Durante una pausa tra una gara e l’altra Luca è andato a cercare Federica senza però riuscire a trovarne traccia, non era nella sua stanza e nemmeno in giro, così ha iniziato a bussare porta per porta per cercare di capire cosa stesse succedendo e proprio dietro una di queste porte ha visto quello che nessuno vorrebbe vedere. Si trattava della camera di Filippo Magnini. Una situazione di panico che lo stesso Luca ha raccontato così, “L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi!”, forse lei non sapeva con chi stare, o forse sì visto che in seguito ha scelto proprio Magnini, per poi sposare Giunta.

Un terribile momento per il nuotatore che ha subito la situazione come un vero trauma, a oggi Luca Marin ha finalmente ritrovato la serenità e l’amore nella nuova compagna Rachele Ceracchi con la quale sembra molto affiatato. Quella con la Pellegrini è ornai una storia superata che però ha lasciato una brutta cicatrice.