Addio Gerry Scotti, l’annuncio che nessuno era pronto a sentire | Dolore immenso

Gerry Scotti è sempre stato uno degli uomini più amati dello spettacolo, questa notizia ha gelato tutti. Cosa sta succedendo?

Gerry Scotti è un conduttore molto amato da tutto il pubblico italiano, a partire dai primi anni della sua lunga carriera. Si è fatto conoscere per la sua simpatia e genuinità, sempre buono e gentile con tutti.

La sua carriera inizia proprio sulla Mediaset, dove ha continuato per tantissimi anni, fino a oggi. Nel 1983 lo vediamo apparire su Italia 1 grazie a Radio Dj, in cui aveva mosso i primi passi. Dopo di che la sua è stata una vera e propria ascesa, conducendo tantissime trasmissioni Festivalbar a La sai l’ultima? dal Quizzone a Striscia la notizia, e poi i programmi che lo vedono come protagonista assoluto da sempre, Passaparola, Chi vuol essere milionario, la Corrida, Paperissima, Lo Show dei record, Io Canto, Caduta Libera e The Wall.

Durante la sua presenza costante nei palinsesti Mediaset, alla guida dei programmi più seguiti da tutti gli italiani, ha consolidato la sua immagine di conduttore serio ma anche energico e divertente, senza perdere mai quel tocco di eleganza che lo contraddistingue.

La notizia che adesso potrebbe essere arrivato il momento di cambiare strada, allora, sta sconvolgendo tutti noi, che non immagineremmo mai Gerry lontano dagli schermi o dalla Mediaset.

Gerry Scotti si prepara a cambiare strada

La notizia bomba nasce da una rivelazione fatta proprio dal nostro conduttore preferito durante la trasmissione televisiva di Piero Chiambretti a La Tv dei 100 e uno, come si evince dal settimanale Nuovo Tv.

Gerry Scotti ha, dunque, dichiarato apertamente la sua prossima partecipazione come protagonista per un programma nuovo, il che farebbe sì che la sua carriera arrivi a cambiare drasticamente rotta.

L’addio a Mediaset verso… la Rai?

Alla domanda se fosse disposto ad andare in Rai, posta da un bambino, Gerry Scotti ha risposto, in tono scherzoso, con l’aria di acconsentire: “Leggi nel futuro”. E proprio questa espressione ha scatenato la reazione oltre che del pubblico anche di chi è a capo della Mediaset, che perderebbe, in tal caso, una delle personalità più importanti per Canale5.

È che Gerry si è stancato di condurre i quiz televisivi. Cambiare strada, significherebbe tentare nuove vie per condurre qualcosa di più grande e impegnativo, trasmissioni di maggiore serietà. A ciò si aggiunge il suo dispiacere per non essere mai stato alla guida di uno dei programmi più importanti della Rai: il Festival di Sanremo, ammettendo tutta la sua amarezza e quasi rassegnazione, definendosi da solo come ‘l’uomo che non ha mai fatto Sanremo’. Dunque, un Gerry combattuto dalla volontà di sperimentare qualcosa di nuovo, in cui potersi mettere in gioco e dimostrare le proprie capacità.