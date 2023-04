Asia Argento è andata oltre con la dipendenza dalle droghe | Violenza da brivido

Asia Argento si mette a nudo in un’intervista mentre parla della sua forte dipendenza dalle droghe e del rapporto con sua madre.

Una delle più note attrici del panorama italiano ed internazionale è sicuramente Asia Argento, figlia del celebre regista soprannominato il mago dell’Horror, Dario Argento. La donna ha ereditato da suo padre la passione per il cinema e per la recitazione ma allo stesso tempo è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo sul grande e sul piccolo schermo.

La sua vita, però, nonostante le agevolazioni di essere una figlia d’arte non è stata delle migliori sotto diversi aspetti sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Asia è andata incontro a parecchie difficoltà dovendo superare il pregiudizio del confronto con suo padre oltre che un mondo lavorativo fatto principalmente dalla presenza maschile.

Le sue relazioni, almeno quelle pubbliche sono state parecchio burrascose a partire da quella con il cantante Morgan dal quale ha avuto una figlia ora divenuta una ragazza bellissima: Anna Lou. I due sono stati insieme per diversi anni ma una volta giunta la separazione è iniziata una dura battaglia legale per l’affidamento conclusasi con la vittoria dell’attrice.

L’ex coppia adesso sembra essere in buoni rapporti anche se ognuno conduce una vita a parte tenendo conto che Anna Lou è ormai adulta. Nel frattempo Asia ha avuto un figlio da un altro uomo e svariate relazioni non sempre finite nei migliori dei modi. La donna ha recentemente concesso un’intervista in cui fa luce su alcuni aspetti del suo passato con dichiarazioni che ha scioccato tutti.

Asia Argento e il rapporto con sua madre

Nel noto programma di Rai 2 Belve condotto da Francesca Fagnani, Asia Argento si è lasciata andare a delle confessioni parecchio forti sul legame che la univa a sua madre Daria Nicolodi, manifestando anche una sofferenza rispetto alla sua infanzia e alla durezza affettiva della mamma. “Mi ha picchiato l’ultima volta a 14 anni per il mio compleanno, non mi aveva fatto nemmeno la torta. Allora dissi a mio padre delle botte e mi prese a casa con lui.

Ha detto Asia e ancora: “Quando si rese conto che ero stata vittima di violenze, si è presa tutte le responsabilità di genitore e mi ha dato la stabilità di cui avevo bisogno”. Tuttavia, il rapporto è poi cambiato grazie anche alla nascita dei nipoti: “E’ stata una nonna straordinaria, ha dato ai nipoti quello che non aveva dato a me e io le ho perdonato tutto. La conclusione è stata positiva. A novembre ha avuto un’ischemia grave e sapevo che non voleva rimanere in quello stato. Proprio perché il rapporto è stato così contrastato è stato ancora più doloroso dirle addio”.

Asia e il rapporto con le droghe

A Belve Asia Argento ha raccontato anche della sua dipendenza dalle droghe e di come sia riuscita a superarla: “Si si, non mi interessa lo stordimento, le ho superate, è iniziata come sperimentazione ed è finita come dipendenza e là mi sono spaventata…”

E ha aggiunto rivolgendosi alla Fagnani: “Però sa io ho sempre avuto una grande fortuna nella vita, di amare il mio lavoro.. preferisco essere dipendente dal mio lavoro che dalle droghe!”. Adesso pare aver solo un vizio ed è quello delle sigarette che fuma davvero troppo spesso sebbene abbia il desiderio anche qui di smettere per iniziare finalmente una vita sana.