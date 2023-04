Carlo Conti, la situazione è gravissima: preso in giro e sfruttato | Ripercussioni

Carlo Conti ha rivelato ai suoi fan di essere stato vittima di un vero e proprio sfruttamento che gli ha causato non pochi problemi.

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della Rai. Conti è riuscito a conquistare il cuore degli italiani negli anni, ottenendo numerosi ruoli di rilievo. La sua passione per la radio l’ha portato fino in televisione, ma all’inizio il conduttore aveva seguito tutt’altra strada: dopo essersi diplomato in ragioneria aveva ottenuto un posto fisso come bancario.

Il suo amore per la radio gli aveva poi fatto cambiare idea, così Conti aveva cominciato a lavorare in alcune emittenti locali nell’area fiorentina. Nel 1977 ha fondato, insieme ad alcuni amici, Radio Firenze Nova.

L’esordio in Rai è avvenuto nel 1985 alla conduzione del programma Discoring. Dal 1991 al 1993 ha condotto Big!, una trasmissione per ragazzi che lo porta a vincere ben due Telegatti e un premio Regia Televisiva. È proprio in questi anni che ha cominciato a raggiungere importanti traguardi e farsi conoscere dal grande pubblico.

I primi anni 2000 hanno rappresentato un momento decisivo per la sua carriera: il conduttore è approdato a Domenica In e in seguito, poco tempo dopo, anche a I raccomandati, programma del quale ha condotto diverse edizioni e che l’ha confermato come uno dei personaggi più amati della Rai.

Carlo Conti sfruttato

Di recente Carlo Conti è rimasto vittima di una gravissima truffa che, oltre ad aver danneggiato numerosi telespettatori e utenti del web, ha rischiato di causare al conduttore un danno d’immagine non indifferente. I suoi fan si sono fidati del fatto che ci fosse lui di mezzo e sono purtroppo incappati in alcune frodi.

Alcuni truffatori, come è ormai usanza sul web, hanno usato l’immagine del conduttore per pubblicizzare beni e servizi e imbrogliare i poveri consumatori. La fama di Conti ha permesso a queste persone di guadagnare sulle spalle di chi ha creduto davvero che fosse il conduttore a promuovere determinati prodotti.

Lo sfogo sui social

Il conduttore ha chiarito la situazione ai fan affidando il suo sfogo ai social: “Attenzione: in molti mi state segnalando (e vi ringrazio) pagine che pubblicizzano prodotti finanziari con la mia immagine. Sono fake! Io non presto e mai presterò il mio faccione per cose del genere. Fate attenzione diffidate sempre. Grazie” ha scritto su Instagram a corredo di un post con un’immagine con su scritto “FAKE”.

Il conduttore non è il primo personaggio famoso a essere vittima di questo sfruttamento d’immagine: sono tanti i VIP che, per via della loro notorietà, vengono usati per pubblicizzare prodotti e indurre le persone ad acquistare servizi che non rispettano le promesse. Fate sempre attenzione a questo tipo di annunci e controllate che la fonte sia davvero attendibile!