Federica Pellegrini non ne può più: l’annuncio della cicogna | CLAMOROSO

La ben nota campionessa olimpica ha pronunciato da poco il fatidico sì, ma ha perso le staffe a causa dell’insistenza dei suoi followers.

Federica Pellegrini è una delle ex nuotatrici più amate e seguite di sempre ed ha fatto appassionare milioni di italiani a questo sport acquatico. La campionessa olimpica si è ritirata dalle scene poco tempo fa e il 27 agosto 2022 è convolata a nozze con il suo amato allenatore Matteo Giunta.

La Pellegrini è famosa non solo per la sua bravura da nuotatrice e per il suo fisico atletico e scolpito, ma anche per il suo carattere calmo, temperato, freddo e ponderato. Queste doti le hanno permesso di vincere diverse medaglie d’oro, d’argento e di bronzo che costellano la sua lunga e fruttuosa carriera sportiva.

Tuttavia, pochi giorni fa, la Divina ha perso il suo noto aplomb a causa delle continue ed insistenti domande postele dai suoi followers sulle pagine social riguardanti un unico ed importante tema, ovvero quello della maternità.

I fan vogliono vedere Federica Pellegrini con il pancione

Da quando la campionessa olimpica si è sposata con il suo allenatore viene tartassata da moltissime domande circa una sua futura gravidanza. I fan della Pellegrini non vedono l’ora di vederla incinta e la loro insistenza ha fatto innervosire non poco la famosa nuotatrice.

Sebbene Federica sia nota per il suo carattere dolce e gentile, anche lei ha raggiunto il suo limite ed ha risposto a queste continue richieste poco delicate in questo modo: “Sto cominciando a trovare questa frase un po’ pesante non tanto perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita”.

Federica Pellegrini e il tema della maternità

La Divina si è ritirata da poco e si sta godendo la vita da novella sposa con il suo Matteo Giunta. La pianificazione di allargare la famiglia è un pensiero che ha sfiorato le loro menti, ma non lo assilla tanto da non dormirci la notte. Invece, sembra proprio che i suoi fan non aspettino altro che l’annuncio della cicogna per l’ex nuotatrice professionista.

Federica ha affermato che l’amore tra lei e Giunta è perfetto ed armonioso così com’è adesso. Entrambi si sentono pienamente realizzati ed appagati e, per quanto riguarda i presunti futuri figli, Federica Pellegrini ha dichiarato: “Se Dio vorrà arriveranno, se non arriveranno la mia vita andrà avanti comunque”. Insomma, ora come ora sia lui che lei sono felici così come sono: loro due con i loro cagnolini.