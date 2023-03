È stata diseredata, scoppia il putiferio nel Principato di Monaco | Scandaloso

La famiglia Grimaldi è nell’occhio del ciclone per via di una notizia che ha scatenato il panico tra il popolo: è stata diseredata.

Di solito, quando si parla di Famiglie Reali viene subito in mente quella dei Windsor. Tuttavia, questo volta è stata la famiglia Grimaldi a far scoppiare una vera e propria bomba mediatica e mondiale che ha lasciato tutti attoniti.

Il Principato di Monaco sta affrontando una situazione gravosa, ovvero la notizia che è trapelata riguardante un membro della Famiglia Reale: è stata eliminata dall’eredità. Questa persona non riceverà nemmeno un centesimo, dal momento che è stata diseredata.

La famiglia Grimaldi si è ritrovata spesso al centro delle polemiche, per via di numerosi scandali. Adesso, la notizia clamorosa riguarda una donna della Royal Family. Questa indiscrezione è stata lanciata dalle riviste tedesche e non solo e riguarda la questione ereditaria: lei non riceverà nulla.

Ecco chi è stata diseredata per sempre dalla famiglia Grimaldi

La vittima in questione altri non è che Charlene Wittstock, moglie del Principe Alberto e madre dei due gemelli Jacques e Gabriella. Stando a quanto riportato dalla rivista tedesca Bunte, Charlene è stata eliminata dall’eredità lasciata dalla Principessa Grace Kelly. Quest’ultima, mamma di Stephanie, Caroline e Alberto, è morta diversi anni fa ma il suo mito è ancora molto presente.

L’eredità della Kelly, molto cospicua in soldi, abiti e beni, è stata divisa tra figli, nipoti, cognati, nuore e generi. Tuttavia, soltanto Charlene Wittstock non avrebbe ricevuto neanche l’1% dell’eredità della suocera. Come mai la moglie di Alberto è stata tagliata fuori dall’eredità dell’iconica donna?

Il motivo per il quale Charlene Wittstock non ha ricevuto niente in eredità

Sempre secondo le parole dei magazine tedeschi, la Wittstock non avrebbe ricevuto nulla dalla Kelly per un semplice motivo: il denaro lasciato l’ha preso il marito Alberto e i vestiti non rispondevano ai gusti di Charlene. Oltretutto, la Wittstock è alta e snella e non aveva trovato nulla che le potesse andar bene.

Sebbene non abbia ricevuto nulla in eredità da Grace Kelly, Charlene di Monaco può vantare un consistente conto in banca e un’enorme cabina-armadio piena zeppa di vestiti costosissimi e di alta moda. Bati pensare che soltanto negli ultimi mesi, Charlene Wittstock ha speso oltre 15000 euro in vestiti e gioielli di una marca svizzera. Finalmente, la moglie di Alberto è tornata al centro del gossip senza essere protagonista di spiacevoli informazioni sulla sua salute.