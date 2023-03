Francesca Manzini: “Mi hanno uccisa” | Confessione clamorosa

Francesca Manzini ha parlato della sua vita privata, ricordando momenti del passato molto dolorosi e la sua attuale relazione sentimentale.

Francesca Manzini ha aperto il suo cuore al pubblico in una recente dichiarazione durante la quale ha raccontato un periodo davvero drammatico della sua vita privata. I fan ne sono rimasti sconvolti soprattutto quando la comica e conduttrice radiofonica ha riportato la sua esperienza con un uomo che la maltrattava.

Francesca Manzini ha lavorato ultimamente anche in televisione, oltre che come conduttrice radiofonica, infatti, ha affiancato Gerry Scotti nella conduzione del Tg satirico di Canale 5 Striscia la notizia. La comica e imitatrice ha un grande seguito non solo nel pubblico televisivo ma anche sui social dove vanta la bellezza di 200.000 followers. Francesca, per chi non lo sapesse è la figlia del team manager della Lazio, Maurizio Manzini. Proprio su questi canali il pubblico televisivo può conoscere qualcosa in più della sua vita privata.

Sicuramente gran parte del suo successo, Francesca Manzini, lo deve alle sue doti di imitatrice di diversi volti dello spettacolo tra i quali possiamo ricordare: Platinette, Mina, Virginia Raggi, Monica Bellucci, Asia Argento, Giusy Ferreri, Malika Ayane, Simona Ventura e Sabrina Ferilli. Ultimamente, come abbiamo detto, Francesca ha condiviso con il suo pubblico un dramma vissuto tempo fa. Ecco di cosa si tratta.

I maltrattamenti e la violenza subiti da Francesca Manzini

Il dramma che ha distrutto Francesca Manzini è qualcosa di cui si sente quotidianamente parlare nella cronaca, le parole della stessa conduttrice sono state agghiaccianti: “Mi hanno uccisa”. Una delle prime occasioni in cui Manzini ha parlato di questi maltrattamenti è stato ai microfoni di Unomattina Estate, ed è stato proprio in quella occasione che ha raccontato di un ragazzo che la picchiava e non le lasciava alcuna libertà.

Francesca Manzini ha dichiarato: “Ho vissuto dei drammi fortissimi in amore che mi hanno uccisa, se vogliamo moralmente. Mi hanno formato perché il male è bellissimo”. Parole molto forti quelle dell’imitatrice che ha voluto evidenziare come, in certe occasioni, il male possa essere un elemento di aiuto per essere più forti. Come si suol dire: “Quello che non ti uccide di ti fortifica”. Ma come sta oggi Francesca Manzini?

La luce alla fine del tunnel

Francesca Manzini nella sfortuna, ha detto, ha trovato un modo per rialzarsi e oggi è consapevole che non sarebbe la donna che è se non fosse anche per quel drammatico periodo vissuto anni fa. “Io ho ringraziato l’uomo sbagliato che ho avuto, per la paura che mi ha dato e tutto quello che mi ha fatto e che gli ho permesso di farmi fare perché non è sempre colpa degli altri. Io l’ho ringraziato perché ciò che ti dà l’autodistruzione o distruzione, o ti rende una persona violenta, o ti rende una persona folle e artista, ti rende una persona speciale e io sono diventata quest’ultima”.

Ma oggi come vive la sua vita privata Francesca Manzini? Da un po’ di tempo ha una nuova relazione con Marco Scimia, famoso per la sua grande somiglianza con Johnny Depp e con lui sta vivendo una relazione sana, piena e soddisfacente. Ecco cosa dice di questo rapporto: “Ancora oggi non mi va di definire Marco l’uomo giusto. Sto talmente bene che non mi accorgo del tempo che passa”.