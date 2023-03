Andrea Damante: “Continua a tacere”: | Imbarazzo totale: così è troppo

Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, è di nuovo al centro del gossip per via di una situazione molto strana in cui è finito.

Nato nel 1990 a Gela, Andrea Damante è uno degli ex tronisti di Uomini e Donne che più ha fatto discutere il pubblico. Nel programma ha conosciuto Giulia De Lellis, corteggiatrice, e si sono subito trovati sulla stessa lunghezza d’onda. I due hanno deciso di continuare la loro storia anche lontano dalle telecamere e sono andati a convivere a Verona.

Il pubblico si era innamorato di questa coppia, che aveva cominciato anche a fare progetti di lunga data, ma purtroppo nel 2018 i due si sono lasciati. La magia è finita, sembra, a causa di alcuni tradimenti dell’ex tronista mentre De Lellis si trovava nella casa del Grande Fratello.

Così è finita la loro storia che aveva appassionato tanti spettatori, che li avevano seguiti anche sui social per scoprire come sarebbe andato avanti quell’amore nato a Uomini e Donne. Il loro addio è stato piuttosto sofferto e i due non si sono lasciati in buoni rapporti, visti i tradimenti di cui lo ha incolpato la ragazza.

Andrea Damante ed Elisa Visari

Dopo la fine della storia con De Lellis, Andrea Damante ha conosciuto Elisa Visari, della quale si è follemente innamorato. Il bad boy ha deciso di mettere la testa a posto e iniziare una relazione con l’influencer, dedicandole tante storie e post su Instagram per dimostrarle il suo amore. Alla fine però anche la loro storia si è conclusa poche settimane fa.

Sembra però che l’influencer non si sia arresa dopo che Damante l’ha allontanata, e anzi continui a sperare che il ragazzo ci ripensi e torni sui suoi passi. Sui social si è diffusa la notizia che i due non si sentono da molto e che quindi ormai sia finita definitivamente. Alessandro Rosica, esperto di gossip, avrebbe confermato le voci, spiegando la situazione.

È tornato con l’ex?

“Lui ha lasciato lei per una delle tante. Elisa è talmente sottona che continua a tacere e a seguirlo come se nulla fosse nella speranza di tornarci insieme. Lui le avrebbe detto di voler stare da solo. Lei tanto bella, quanto ingenua” ha spiegato Rosica. Nel frattempo sono cominciate a girare altre voci che volevano Damante di nuovo con Giulia De Lellis. Sui social è scoppiato un vero e proprio caso di gossip, ma qual è la verità?

Stando alle ultime notizie, Damante e De Lellis non sono tornati insieme, ma l’ex tronista ci avrebbe ripensato su Elisa. L’influencer avrebbe insistito così tanto che i due ci starebbero riprovando, visto che sono stati beccati ad allenarsi insieme a Milano. Sono rimasti solo amici o c’è stato davvero un riavvicinamento? Staremo a vedere.