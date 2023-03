Laura Freddi sul lastrico: finanze prosciugate e grosse difficoltà per l’ex Non è la Rai

Laura Freddi racconta del suo dolore passato e delle grandi difficoltà economiche affrontate in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Laura Freddi è una celebre showgirl e conduttrice italiana divenuta famosa per lo storico programma di Boncompagni Non è La Rai. La sua carriera è poi decollata grazie a trasmissioni come Buona Domenica e Striscia la Notizia. Ma la Freddi non è sempre stata così fortunata: anzi per molto tempo ha avuto grandissime difficoltà economiche che è riuscita a risolvere solo di recente.

In effetti, quando tutto sembrava perduto ecco che, però, è arrivata la chiamata dal Grande Fratello Vip, uno show che ha risollevato le sorti del suo percorso lavorativo. Dopo aver partecipato alla prima edizione del reality più seguito in Italia, per Laura le cose sono decisamente cambiate e ora è tornata in televisione più forte di prima. Nello show, all’epoca condotto da Ilary Blasi, la Freddi è arrivata addirittura in finale posizionandosi al quinto posto ma conquistandosi la fiducia e l’amore di molto pubblico a casa.

Laura in seguito all’esperienza del Grande Fratello ha poi preso parte anche a Tale e Quale Show anche lì facendo divertire tutti gli spettatori finendo poi per sostituire anche Sonia Brunagelli per due puntate come opinionista ufficiale del Grande Fratello. I tempi duri per la Freddi sono acqua passata ma il ricordo delle difficoltà è ancora parecchio costante come dimostrato da queste ultime dichiarazioni.

Laura Freddi e le sue difficoltà economiche

Nonostante attualmente tutto fila liscio sul fronte lavorativo, Laura Freddi ha affrontato tantissime difficoltà passando un lungo periodo lontano dal piccolo schermo e non di certo per sua volontà.”Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le finanze. Purtroppo non sempre si incontrano persone oneste” ha confessato la showgirl in un’intervista al Corriere Della Sera.

“Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando” ha poi aggiunto la Freddi amareggiata e delusa per essersi fidata delle persone sbagliate. Proprio questo innocente errore le è costato tanti anni lavoro ed impegno ed un lungo tempo distante dalla televisione.

La storia con Paolo Bonolis e la nuova vita di Laura Freddi

Fortunatamente tutto pare essersi risolto per Laura sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Sul suo storico compagno Paolo Bonolis, la Freddi ha solo parole positive in quanto lei stessa è diventata amica di sua moglie Sonia Bruganelli. “Paolo Bonolis è stata la persona più importante tra i miei affetti, ero molto giovane allora e lui già sposato e padre. Agli occhi dei miei 19 anni era affascinante, mi piaceva, mi faceva divertire, mi colpì per ironia e cultura. Mi faceva guardare anche tre film al giorno, mi leggeva i libri, era un fiume in piena. Viaggiavamo molto”.

Un’intervista personale, quella rilasciata dalla Freddi che ha messo in luce alcuni momenti oscuri del suo passato fortunatamente superati anche con difficoltà. Ora Laura è anche diventata mamma, nel 2018, dal suo compagno con il quale ha trovato la serenità così tanto cercata negli anni.