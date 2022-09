Laura Freddi, “Sono rimasta al verde…”. Confessione incredibile, è successo l’impensabile

La celebre showgirl Laura Freddi si lascia andare a dichiarazioni commoventi riguardo ad un difficile periodo della sua vita. Ecco cosa ha confessato.

L’ex volto dello storico programma Non è la Rai, Laura Freddi torna a parlare di un momento molto delicato della sua vita confessando alcune difficoltà personali. Il nome di Laura Freddi, seppur non sempre presente in televisione, è spesso associato a programmi di successo.

La donna ha iniziato la sua carriera molto giovane ma per un certo periodo ha subito una vera e propria battuta d’arresto. Rimanere sulla cresta dell’onda non è semplice per nessuno ma in particolare, per Laura è sembrata un’impresa da non sottovalutare.

La carriera di Laura Freddi

Laura è uno dei volti più conosciuti di Non è la Rai, programma cult degli anni ’90 fucina di talentuose giovani donne. Insieme a Miriana Trevisan, è stata anche una velina nel famoso tg satirico Striscia la notizia ma questi sono alcuni dei numerosi programmi ai quali ha preso parte prima di approdare, negli ultimi anni, nella casa del Grande Fratello.

La Freddi è nota anche per la sua lunga relazione con il conduttore Paolo Bonolis naufragata nel 1995. I due sono rimasti in buoni rapporti e adesso sono andati avanti con le rispettive relazioni. Caso vuole che Laura Freddi abbia sostituito la Bruganelli, attuale moglie di Bonolis, come opinionista per la scorsa edizione del Grande Fratello durante le sue ferie.

A proposito del reality più seguito d’Italia ossia il Grande Fratello, Laura fa una dichiarazione che lascia tutti senza parole ma che spiega meglio le motivazioni della sua scelta di partecipare al programma. Nel 2016 entra al GF durante la prima edizione del programma riacquistando una notorietà andata un po’ persa: “L’ho dovuto fare per soldi. Non mi vergogno. Non lo avrei fatto e all’inizio non reggevo l’idea di stare chiusa. L’ho poi rivalutato”.

La donna ha attraversato, quindi, un periodo davvero duro dal punto di vista economica e si è vista costretta ad accettare un’esperienza un po’ lontana dai suoi canoni. L’avventura nel reality è andata bene e le ha permesso di farsi conoscere anche ad un pubblico più giovane.

Adesso, la Freddi è ospite fisso nel programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, ma vorrebbe tornare a condurre un programma tutto suo in cui esprimere al meglio le sue doti artistiche. Sul piano personale per la Freddi procede a gonfie vele grazie alla relazione con il suo compagno Leonardo dal quale ha avuto un figlio nel 2018.