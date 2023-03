Chanel Totti colpisce ancora, parole forti verso Noemi | Lo ha fatto in pubblico

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti, colpisce ancora e lo fa pubblicamente sui suoi canali social con una chiara frecciatina a Noemi Bocchi.

Nella diatriba Totti -Ilary di cui si è molto parlato quest’anno, spesso nei discorsi sono finiti anche i tre figli della ex coppia, Christian; Chanel e Isabel. Già in passato tra l’annuncio di una nuova storia d’amore per il padre, quella con Noemi Bocchi, e le vacanze in giro per il mondo della madre, si era parlato di come i figli stavano vivendo questa situazione e dei tre la più peperina è stata fin da subito Chanel.

Si vociferava inizialmente che la ragazza preferisse passare il tempo con sua madre e che con il padre, invece, avesse un pessimo rapporto. Probabilmente, se questa voce era vera dipendeva dalla nuova figura femminile accanto a suo padre Francesco Totti, che ormai da un anno intrattiene una relazione con Noemi Bocchi, diventata ufficiale negli ultimi mesi. Già in quella occasione Chanel, molto attiva sui social, condivideva contenuti dai quali traspariva una certa insofferenza per la situazione.

Chanel, possiamo dirlo, è una creator molto seguita e i suoi contenuti vengono recepiti da migliaia di followers adolescenti come lei. Di recente, in occasione della festa della donna, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha condiviso un contenuto la cui caption è stata considerata come una sorta di frecciatina indirizzata a Noemi Bocchi. Ma cosa ha scritto Chanel?

La stoccata di Chanel verso Noemi

Le parole di Chanel, scritte apparentemente per fare gli auguri alle donne della sua vita sono state notate da tutti, non per il significato letterale ma per quello che queste parole hanno significato. Partiamo dal contenuto condiviso da Chanel sui suoi canali: si tratta di una storia di Instagram nella quale si vede un video con la madre Ilary e con la sorellina Isabel e la caption dice: “Alle mie uniche donne”.

Di per sé la frase, ad un occhio superficiale, potrebbe sembrare normalissima come abbiamo detto, ma il dettaglio “uniche” lascia pensare all’ambivalenza del suo significato, uniche sono la madre e la sorella ma forse quella parola si riferisce al fatto che esistono solo loro? E che per lei Noemi non conta nulla? Di certo la frase risulta un po’ ambigua e considerato che già una volta di Chanel si è parlato come di colei che, rispetto ai fratelli, era più insofferente alla separazione, la cosa non sorprenderebbe.

Chanel Totti, Noemi deve stare attenta

Chanel Totti è senz’altro molto legata alla propria famiglia e deve essere anche molto protettiva verso i fratelli e i genitori. E con Francesco Totti? Quali sono i rapporti al momento? Lui negli ultimi tempi si è speso molto per mostrarsi come padre amorevole e per esprimere tutto l’amore verso i figli, nonché la sua costante presenza nelle loro vite, malgrado la separazione. L’ex capitano della Roma lo ha fatto condividendo diversi contenuti sui suoi canali social.

Da pochi mesi, inoltre, ci sono state le presentazioni ufficiali fra Noemi e i figli di Totti e deve essere stata quella l’occasione in cui Chanel si è fatta una precisa idea della nuova fidanzata del padre e forse più che conquistare Isabel e Christian Noemi dovrebbe fare molta attenzione a conquistarsi l’affetto di Chanel, è lei la più difficile da convincere. Quale che sia la verità e se quella frase voleva essere una frecciatina, oltre che un omaggio a madre e sorella, è anche comprensibile pensare che per Chanel, oggi adolescente non sia semplice affrontare tutti questi cambiamenti.