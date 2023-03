Maria De Filippi sta molto male: le sue condizioni preoccupano | Parla l’amico di famiglia

Maria De Filippi starebbe ancora soffrendo per la morte di Costanzo. Ad allarmare tutti ci pensa il loro grande amico Giorgio Assumma.

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato completamente interdetto tutto il mondo dello spettacolo. L’uomo era un autore, scrittore e conduttore con alle spalle una carriera lunghissima fatta di enormi successi. Costanzo era stato in grado di scoprire diversi talenti diventati poi dei punti di riferimento per la televisione. Tra questi vi è anche la sua seconda moglie Maria De Filippi conosciuta nei anni ’90 all’Università di Pavia quando lei era una ricercatrice di giurisprudenza.

L’uomo ospite del collegio ha incrociato lo sguardo di Maria e nulla è stato come un tempo. Prima professionalmente poi sentimentalmente i due hanno condiviso trent’anni di amore diventando una coppia potentissima della televisione, proprietari della Fascino la casa di produzione che distribuisce trasmissioni come Uomini e Donne, C’è posta per te ed Amici.

Insomma, le loro vite erano completamente legate l’una con l’altra e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in Maria De Filippi, la quale nonostante tutto è tornata al lavoro proprio come avrebbe voluto suo marito Costanzo. Tenerissimo il messaggio di ringraziamento per il pubblico poco prima della messa in onda di C’è posta per te subito dopo l’addio a Maurizio.

La preoccupazione di Giorgio Assumma

Vi è un uomo, però, molto vicino alla coppia che ha espresso grande preoccupazione per le condizioni di Maria de Filippi, rimasta sola a causa dell’improvvisa morte di Maurizio Costanzo. “Mi preoccupa – ha dichiarato -. Dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.

Secondo l’avvocato, la De Filippi non si sarebbe ancora ripresa anche se in pubblico appare sempre con l’aplomb che l’ha sempre contraddistinta. Maria allora si sarebbe buttata a capofitto sul lavoro in modo da non pensare al dolore di non rivedere più suo marito.

Il cupido di Maurizio e Mario

Giorgio Assumma è stato un grandissimo amico della coppia che ha seguito legalmente Maurizio e poi sua moglie per tutta la vita. L’uomo tra l’altro è stato anche colui che ha fatto incontrare fisicamente la coppia più potente della televisione. Per questo siamo certi che aiuterà la De Filippi a superare questa sofferenza e a guarire le sue ferite.

Maria in questo momento si affida a suo figlio Gabriele e ai figli di Maurizio, Saverio e Camilla con i quali condivide questo importante perdita. Sì, perché nonostante l’età avanzata di Maurizio nessuno si aspettava un peggioramento così repentino delle condizioni di salute e la sua morte ha scioccato letteralmente tutti. In primis, sua moglie Maria che lo ha amato per tutta la vita.