Kate Middleton contro William: svela dei segreti scottanti | Imbarazzo a Palazzo

Altro colpo di scena per la monarchia inglese. Questa volta la protagonista Kate Middleton che avrebbe svelato dei segreti su William.

Continuano i dissapori a Buckingham Palace: dopo l’autobiografia bomba di Harry arriva un’altra indiscrezione che mette a dura prova la monarchia inglese. Questa volta la al centro delle polemiche c’è Kate Middleton la quale avrebbe svelato dei dettagli intimi su suo marito, il principe William scioccando tutti i sudditi. La Royal Family inglese, insomma, nutre le pagine di gossip internazionale giorno dopo giorno con le sue assurde vicende e gli incredibili retroscena.

A tenere banco tra i media mondiali, adesso, c’è anche l’imminente incoronazione ufficiale di Carlo, divenuto Re in seguito alla scomparsa di sua madre, la regina Elisabetta, che ha regnato sul Commonwealth per ben settant’anni. A maggio ci sarà il passaggio di consegna e a Londra sono attese tantissime personalità dell’aristocrazia europea e non solo. Tutti, però, si domandano se la coppia ribelle dei reali inglesi sarà invitata all’evento oppure verranno esclusi a causa delle loro dichiarazioni.

In effetti Harry e Meghan da quando hanno abbandonato il Regno Unito e si sono poi distaccati dalla Royal Family, si sono resi protagonisti di una serie di scioccanti rivelazioni che riguardano tutti i membri ma in particolare Carlo, William e Kate.

La storia tra Kate Middleton e William

La relazione tra Kate e William ha da sempre appassionato tanto il popolo inglese che vedevano Kate come una degna erede della compianta Diana. Sempre molto riservati circa la loro storia Kate e William sono considerati davvero come una coppia d’oro, un punto di riferimento nel Regno Unito. Insieme hanno avuto tre figli: George, Charlotte e Louse che spesso nelle occasioni ufficiali si mostrano divertiti scatenando la simpatia dei presenti e dei media pronti ad immortalarli in ogni loro espressione.

Dopo la scomparsa della regina Elisabetta e la conseguente nomina a Re di Carlo, per William sono cambiate un po’ di cose. Diventato principe di Galles, il primogenito e futuro Re ha molti più impegni ufficiali subentrando anche ad alcuni di suo padre Carlo ormai giunto ad un’età avanzata. Anche il ruolo di Kate si è decisamente modificato, per questo alcune dinamiche di coppia possono essere ora diverse tanto da spingere Kate a fare una dichiarazione alquanto inusuale.

Le confessioni private di Kate Middleton

Durante un’occasione pubblica Kate Middleton ha fatto una dichiarazione molto particolare circa il suo privato con William sempre tenuto parecchio nascosto. Infatti, quando le è stato chiesto se suo marito fosse una persona romantica la donna non è riuscita a mentire nonostante lo stupore circa questa domanda.

Secondo quanto poi detto scherzosamente dalla Middleton, William non sarebbe particolarmente romantico aggiungendo che le piacerebbe ricevere un mazzo di fiori di tanto in tanto come gesto di carineria nei suoi confronti da parte del marito. Sicuramente una confessione ironica della principessa ma che con molta probabilità potrebbe avere anche un fondo di verità.