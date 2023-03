Stefano Bettarini non perdona | Arriva la sua vendetta: “Piegato a 90°”

Stefano Bettarini scrive una pungente frecciatina sul suo Instagram e rispolvera un vecchio scandalo televisivo.

È uno dei personaggi televisivi più influenti del mondo dello spettacolo, ma non solo: Stefano Bettarini è anche uno degli ex calciatori più amati di sempre. Dopo aver debuttato in serie A nel 1996 con la maglia del Cagliari, la sua carriera è decollata portandolo anche nel mondo dello spettacolo.

Oltre al talento calcistico, Bettarini viene notato per la sua bellezza che lo porterà lontano: esordisce in Tv come inviato del reality show La Talpa, per poi diventare co-conduttore di Buona Domenica. Dal 2009 al 2011 è invece commentatore tecnico nel programma Quelli che il calcio e nel 2016 entra nella casa del Grande Fratello Vip.

Da un po’ di anni è rimasto nell’ombra e per questo si è sentito parlare poco di lui. Negli ultimi giorni, però, ha esposto un pensiero sui social che non è passato inosservato e ha sollevato numerose critiche e pensieri contrastanti. Ecco cosa è successo.

Stefano Bettarini non si trattiene più

Una confessione inaspettata: le parole di Stefano Bettarini sono state pungenti e per questo sul web non si parla d’altro. La questione riguarda il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini a cui anche lui ha preso parte durante l’edizione del 2016.

Il programma, seguitissimo e molto commentato sui social ancora, oggi apre molte discussioni: una delle ultime, per esempio, riguarda il linguaggio scurrile utilizzato all’interno della casa. Sappiamo che i concorrenti sono ripresi 24 ore su 24 e per questo ci si aspetta che agiscano e parlino con contegno. Purtroppo, però, spesso gli inquilini cadono in errore: durante questa edizione il limite è stato di gran lunga superato, tantoché è servito l’intervento del numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Lo sfogo su Instagram: ecco a chi è rivolto

L’amministratore delegato della rete televisiva è intervenuto per cercare di moderare la situazione e riperdere i concorrenti. Lo stesso Alfonso Signorini ha fatto un’enorme ramanzina in diretta. Il richiamo è stato notato e commentato da Stefano Bettarini che, avendo già partecipato al programma, conosce bene i meccanismi che lo animano. Dopo aver ascoltato le parole di Signorini, l’ex calciatore ha lanciato un’enigmatica frecciatina sui social che ha spiazzato tutti.

Possiamo dire che Bettarini ha colto la palla al balzo per rimproverare i concorrenti, legandosi al discorso di Signorini e al rimprovero di Berlusconi. Ha detto la sua tramite una storia su Instagram, pubblicata in tempo reale mentre andava in onda il programma. L’immagine ritraeva un uomo che si china in avanti con un testo corredato: “C’è differenza tra un inchino ed un piegarsi a 90°. La legge del taglione”.

Parole taglienti che fanno pensare che il messaggio sia una frecciatina per Alfonso Signorini. Ricordiamo infatti che Bettarini fu squalificato dalla Casa per aver bestemmiato. Una decisione mai accettata perché giudicata “troppo severa”. Tutto questo porta a pensare che Bettarini da tempo si volesse togliere qualche sassolino dalla scarpa e, per questo, ha colto l’occasione per mandare una velenosa frecciatina alla produzione del programma e al conduttore Alfonso Signorni.