Fabrizio Corona, la terribile dipendenza che non può più nascondere | Rivelazioni pesanti

In un’intervista a Le Iene Fabrizio Corona ha rivelato alcuni dettagli scioccanti sulla sua dipendenza dai medicinali.

Fabrizio Corona è uno dei personaggi più discussi del panorama televisivo e imprenditoriale italiano: ex amministratore di Corona’s, un’agenzia fotografica di Milano, è stato coinvolto a più riprese in diversi procedimenti giudiziari, tra i quali anche Vallettopoli, esplosa a livello mediatico nel 2017. Nel 2015 Corona è stato condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione per diversi reati.

Dal 2019 è andato agli arresti domiciliari per motivi terapeutici, e nel marzo 2021 il tribunale ha richiesto il ritorno in carcere. Un ritorno che però è stato molto breve, visto che neanche un mese dopo il provvedimento è stato sospeso e l’imprenditore è tornato ai domiciliari. Lo conosciamo anche per le sue relazioni con Nina Moric, che aveva sposato nel 2001, e poi con Belen Rodriguez.

Corona è stato al centro di molti scandali, legati in particolare alla sua collaborazione con Lele Mora, manager che lo fece entrare nel mondo dello spettacolo. Per molti anni è stato soprannominato “Re dei paparazzi”, anche se ha sempre negato di aver scattato foto ai VIP. In più occasioni ha però minacciato alcuni personaggi famosi di rivelare segreti che li riguardavano.

Gli scandali e le querele

Oggi Fabrizio Corona, nonostante gli scandali di cui si è reso protagonista, è molto seguito sui social. In più occasioni ha detto la sua su alcune vicende riguardanti i VIP, facendo spesso intendere di conoscere dei segreti pericolosi sui protagonisti del gossip. Anche per via di queste accuse, l’imprenditore è stato denunciato e querelato da diversi personaggi dello spettacolo.

Simona Ventura, Beatrice Baratto, Concetta Serrano e Barbara D’Urso sono solo alcuni dei nomi conosciuti che lo hanno accusato di diffamazione, truffa, minacce e persino violazione di domicilio. Corona ha accumulato diverse sentenze e condanne che spesso sono state ridotte o convertite dal carcere a dei risarcimenti.

Il dramma di Fabrizio Corona

Durante un’intervista che ha rilasciato a Le Iene, Corona si è aperto su alcuni aspetti della sua vita privata, non nascondendo le sue difficoltà e soprattutto le sue dipendenze. L’imprenditore ha scioccato molti con le sue rivelazioni, in particolare quando ha parlato di essere sostanzialmente schiavo dei medicinali.

Corona ha poi riportato parte di questa intervista anche sui social, condividendo un suo pensiero coi fan. “Oggi siamo tutti dipendenti da qualcosa, credo che sia importante ammetterlo e non indignarsi” ha affermato. “Dico sempre la verità e questo non piace ai benpensanti. Non foglio far passare il messaggio che sia normale prendere questi rimedi per affrontare la quotidianità ma allo stesso tempo mi domano come mai queste affermazioni”.