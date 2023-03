Falsa! Micol Incorvaia si frega da sola, esce adesso la verità | Accuse gravissime

Micol Incorvaia è ancora innamorata di Edoardo Tavassi? La coppia è una delle più seguite di questa edizione del Grande Fratello VIP.

Quest’anno il Grande Fratello VIP ha regalato momenti che difficilmente ci dimenticheremo. Tra scandali, accuse, nuovi amori e diverse squalifiche, è stata un’edizione molto particolare, che ha attirato l’attenzione anche di chi solitamente non segue la trasmissione. Ormai il programma si avvicina alle ultime puntate e presto conosceremo il nome del vincitore.

Già da tempo si sono aperte le scommesse su chi potrebbe uscire vincitore dalla casa del reality: secondo alcuni sondaggi, tra i preferiti del pubblico ci sarebbe Nikita, che ha superato Oriana Marzoli; quest’ultima infatti era partita da una posizione molto buona a livello di apprezzamento, ma nelle ultime puntate ha perso qualche punto. Buone speranze anche per Antonella, anche se le cose potrebbero ancora cambiare.

Tra i personaggi più seguiti di questa edizione ci sono Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che hanno formato una coppia proprio dentro le mura della casa. I due vanno molto d’accordo a differenza di altre coppie, ma c’è qualcuno che ha avuto da ridire sulla sincerità dei loro sentimenti. Micol è stata accusata pesantemente da un’ex concorrente.

Le accuse contro Micol Incorvaia

Micol Incorvaia è diventata ufficialmente un finalista del GF Vip, e i suoi fan non potrebbero essere più contenti. La sua sincerità ha effettivamente conquistato il pubblico. Qualcuno però la pensa diversamente: Dana Saber, modella ed ex concorrente di questa edizione, si è scagliata contro di lei, accusandola di essere falsa nei confronti di Tavassi.

“Non ho mai visto questa intimità in casa. Io penso che a Micol possa piacere Andrea” ha spiegato, “Ne sono sicura. Ovvio che adesso non può dire ‘No scusate adesso non mi piace più Tavassi ma Andrea‘. Sa che coloro che li seguono sono fan della coppia” ha affermato, scatenando non poche polemiche.

Neanche Edoardo si salva

Saber ha poi continuato spiegando che neanche Edoardo Tavassi sarebbe del tutto sincero col pubblico, e che i due starebbero portando avanti la storia solo per mantenere vivo l’interesse del pubblico. L’ex concorrente ha notato l’interesse di Tavassi per Nicole Murgia, il quale però si sarebbe spento per “volere” del pubblico.

“La guardava, le faceva complimenti” ha rivelato. “Poi è arrivata la sorella di Micol che ha svelato la situazione e sono stati fatti passi indietro” ha concluso. Insomma, secondo Dana Saber i due sarebbe d’accordo nel fingere il reciproco interesse solo per ottenere i favori del pubblico e arrivare nella finale, sperando addirittura di vincere. Sarà davvero così? Bisognerà aspettare la fine del reality per scoprirlo.