Rita Dalla Chiesa: “Salvarmi dalla violenza” | Confessione da brividi su Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa parla del suo rapporto con Fabrizio Frizzi. Le sue parole di ricordo commuovo il pubblico di Verissimo.

Ospite di Silvia Toffanin, Rita Dalla Chiesa si è lasciata andare a un racconto molto intimo che ha ripercorso l’amicizia e l’amore con Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Le sue parole di ricordo sono davvero commoventi e la maggior parte del pubblico scoppia in lacrime. Anche la padrona di casa non riesce a trattenersi.

Durante l’intervista, Rita Dalla Chiesa ripercorre con l’aiuto di Silvia Toffanin la sua vita: dalla sua infanzia, passando per la sua carriera, fino ai suoi grandi amori. Non solo, Rita parla anche del rapporto speciale che la legava a Fabrizio Frizzi, indimenticabile conduttore e suo ex marito. Frizzi è scomparso il 25 marzo del 2018 a causa di un’emorragia cerebrale presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma.

“Manca a tutta Italia. Era una figura educata della televisione, una figura perbene, piena di valori. Era una persona simpatica, buona. Credo di essere stata molto fortunata ad avere passato sedici anni della mia vita con lui”, afferma Dalla Chiesa.

Rita Dalla Chiesa commuove tutti

Nonostante il loro matrimonio fosse finito, i due erano rimasti in ottimi rapporti: legatissimi l’uno all’altra, non hanno mai perso la stima e l’affetto che li univa. Dopo Rita Dalla Chiesa, Frizzi si è sposato con Carlotta Mantovani, con la quale ha avuto la figlia Stella. Sebbene Fabrizio si fosse rifatto una vita, Rita le è sempre stata vicina e infatti in un’intervista aveva spiegato: “Con Fabrizio siamo diventati fratelli. E anche con Carlotta, se lo vorrà, quando lo vorrà, sarò una sorella per sempre. Io ci sarò per lei e per Stella. I due amori di Fabrizio. Non mi piace quando ci chiamano prima e seconda moglie”.

Un rapporto speciale, quindi, quello che legava i due. Un bene indissolubile, che ha superato tutti gli ostacoli e non si è mai fatto sopraffare da rancore o risentimento. Rita Dalla Chiesa ha spiegato che l’ex marito è stato fondamentale per superare un tragico evento: l’attentato mafioso durante il quale morì suo padre, Carlo Alberto Dalla Chiesa.

“Gli ho voluto così bene perché l’ho incontrato subito dopo la morte di mio padre è stato lui a salvarmi dalla violenza di quel dolore. Ha vissuto i miei anni più bui con una consapevolezza e una maturità non comuni per un ragazzo di 25 anni”, ha raccontato.

“La sua allegria, il suo acchiapparmi per i capelli, le sue telefonate notturne, sono il tuo amico della notte, mi diceva. Ha saputo calmare e mandare via le tante ombre che avevo dentro di me, con la sua positività, con la sua profondità”. Le sue parole hanno davvero commosso tutti: il legame tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi era davvero speciale e per lei dev’essere stata dura perdere un ex marito, ma anche un migliore amico e un fratello.