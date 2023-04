“Una ferita che non si chiude”, tragedia Fekeli: lutto per l’attore di Terra amara | Dolore smisurato

La fortunata serie turca ha un personaggio caratterizzato dall’angoscia in comune con l’attore che lo interpreta.

Terra amara è la famosa serie televisiva turca che sta conquistando sempre più telespettatori italiani. La fiction va in onda nel primo pomeriggio su Canale5 e le storie che racconta tiene il pubblico del Bel Paese incollato al piccolo schermo. Tra i personaggi più amati abbiamo Fekeli, interpretato dall’attore turco Kerem Alisik.

Fekeli è il padrino di Yilmaz e la sua storia è molto legata a Hunkar Yaman, la donna che ama più di ogni altra cosa al monda ma che, purtroppo, non può sposare. A parte l’amore smodato per signora Yaman, madre del nemico del figlioccio, Fekeli è stato in grado di appassionare milioni di italiani per i drammi che caratterizzano la sua vita.

Durante le numerose puntate della serie, il pubblico ha conosciuto sempre di più il personaggio di Fekeli. Oltre a d aver passato vent’anni in galera per un crimine non commesso, Fekeli ha anche perso i suoi affetti più cari, ovvero moglie e figli. Nonostante i molteplici drammi vissuti, il personaggio di Terra amara non si è mai perso d’animo.

Kerem Alisik si è trovato a fare i conti con l’interpretazione di un personaggio che ha sofferto molto durante la sua esistenza. Ma proprio questo dolore e questa angoscia sembrano essere i punti in comune tra Fekeli e Kerem. In un’intervista al magazine Dreamers, Alisik ha svelato un tragico episodio della sua vita personale.

Kerem Alisik complito da un doloroso lutto

Proprio per le numerose sofferenze affrontate, Fekeli è uno dei personaggi più apprezzati di Terra amara. Soprattutto per il semplice ma importante motivo che il dolore non ha reso l’uomo peggiore di prima ma, anzi, Fekeli è diventato ancora più savio e sensato. Infatti, è l’unico che riesce a far ragionare Yilmaz.

Kerem ha commentato il destino meschino che è toccato a Fekeli, rivelando un retroscena drammatico che lo ha accomunato al personaggio fin da subito. L’attore turco ha svelato una perdita significativa nella sua vita, ovvero la morte del padre. Alisik ha così commentato: “È un dolore costante che mi porto dentro, una ferita che non si chiude mai”.

Un ponte di dolore tra Fekeli e Kerem

Proprio grazie al dolore costante che l’attore prova, il personaggio di Fekeli è ben sviluppato e complesso, emotivamente parlando. Kerem è stato in grado di trasformare il suo dolore e renderlo parte integrante della vita di Fekeli.

Alisik ha descritto Fekeli come un uomo molto paziente, comprensivo, docile e nostalgico. Tuttavia, Fekeli può anche esplodere improvvisamente, ma senza ferire per primo, se non è necessario. Terra amara è una serie che conquista sempre più share proprio per questi personaggi ben sviluppati e complessi.