Andor 2: data di uscita di quando la vedremo su Disney+ | Aggiornamenti

La Star Wars Celebration è il momento che i fan del franchise aspettano per annunci e novità: ecco cosa ci ha detto su Andor 2.

I fan di Andor possono gioire: Lucasfilm ha parlato dei piani per la seconda stagione della serie e di come la timeline della produzione vada a delineare una data di uscita piuttosto precisa. Tutto questo è avvenuto durante la Star Wars Celebration, uno degli eventi più ricchi di annunci dedicati ai prodotti del franchise di Star Wars, ormai desideroso di espandere sempre di più il proprio universo tramite film, serie, animazione, videogiochi e tanto altro.

Andor è una delle serie di Star Wars più apprezzate nonostante l’unica stagione che finora la compone. Il suo protagonista è Cassian Andor, spia ribelle già vista nel film spin-off Rogue One: A Star Wars Story, altro prodotto molto amato dai fan. Le vicende di Andor prendono luogo cinque anni prima il film e seguono la formazione del nucleo ribelle che poi entrerà in azione per rubare gli schemi della Morte Nera.

Tempistiche di produzione e data di uscita

Lucasfilm ha spiegato che la seconda stagione di Andor è attualmente in corso di produzione. Le riprese sono cominciate a novembre e verranno concluse ad agosto, muovendo poi il processo creativo alla post-produzione per montaggio ed effetti speciali. La post durerà un anno; si tratta di una serie fantascientifica con un uso ampio di effetti, quindi non ci suona come una sorpresa che questo passaggio si prenda così tanto tempo.

Dunque, Andor 2 sarà conclusa ad agosto 2024, fissando l’appuntamento con i fan a circa un anno e mezzo da ora. La prima stagione è stata rilasciata settimanalmente a partire da settembre 2022, quindi possiamo aspettarci che si atterranno alla stessa finestra di lancio per il futuro.

Cast e trama di Andor

Andor, così come il film di cui è prequel, trae la sua forza narrativa da un realismo crudo, al quale non interessa che questa sia una serie fantasy. Andor sa che qualsiasi storia, anche se ambientata in una galassia lontana lontana, deve basarsi su personaggi e conflitti piuttosto che sullo spettacolo di pianeti alieni e navi spaziali. Le sole spade laser non possono reggere il peso di un’intera struttura, ma emozioni e sentimenti sì. Rogue One trasmetteva il suo messaggio e lo faceva in un contesto fantascientifico, e così fa Andor.

Ad interpretare Cassian Andor torna Diego Luna da Rogue One, ma il cast si arricchisce con molti altri nomi fra i quali Stellan Skarsgård (Dune, Chernobyl), Genevieve O’Reilly (Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Rogue One), Kyle Soller (Poldark) e Adria Arjona (Good Omens). La prima stagione di Andor è composta da dodici episodi ed è interamente disponibile in streaming su Disney+.