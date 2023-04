Andor 2: arriva il primo trailer “Restate uniti o saremo tutti schiacciati” | Descrizione

Alla Star Wars Celebration è stato mostrato il nuovo trailer della seconda stagione di Andor, la Ribellione sta diventando sempre più grande.

Sono state rilasciate alcune nuove immagini riguardo alla seconda stagione attesissima stagione di Andor e mostrano come la Ribellione possa intensificarsi in modo significativo. Sappiamo già che la seconda stagione della serie sarà anche l’ultima e arriverà su Disney+ a partire dal mese di agosto 2024.

Adesso, in concomitanza con l’evento Star Wars Celebration è stato mostrato il trailer solo per i partecipanti, ed ecco che cosa racconta, il video inizia con una carrellata di inquadrature direttamente sui protagonisti principali e tra queste vengono inseriti fotogrammi di paesaggi, tra i quali Coruscant.

Con la promessa che ci saranno numerose discussioni nell’arena politica, Mon Mothma dice: “Restate uniti o saremo tutti schiacciati”, proprio quando si vede sua figlia indossare i guanti imperiali. Sentiamo anche la battuta, “Ognuno ha la sua ribellione” e non è casuale, ma serve come spinta necessaria e fulcro centrale per il futuro della trama, infatti subito dopo vediamo masse di persone pronte a protestate.

Viene messo a fuoco un altro punto importante, se non si riescono a consolidare le alleanze all’interno delle armate Ribelli, questa ribellione potrebbe rischiare di distruggersi, intanto le fazioni si preparano a combattere con i nuovi punti della Ufficio di Sicurezza Imperiale che vengono presentati con sempre maggiore vigore, tra esplosioni e dialoghi. In chiusura vediamo Andor Cassian indossare abiti che ricordano quelli del marito di Mon Mothma.

La seconda stagione di Andor sembra più grande

Da questo nuovo e inedito video sembra proprio che la seconda stagione di Andor voglia alzare notevolmente la posta in gioco prima di ricongiunsi alla linea temporale in cui è ambientato Rogue One: A Star Wars Story. Le parole pronunciate da Mon Mothma rispetto alla necessità di rimanere uniti ribadisce come l’Alleanza Ribelle sarà molto più importante, idem sarà per lo stesso Cassian.

Quello che possiamo aspettarci è che anche il livello di tensione diventi molto più forte considerando anche le scene d’azione lo sono, oltre che quelle di dramma, mostrate degli ultimi momenti di questo prima teaser. Sappiamo dalla scena post- credit della prima stagione che i dispositivi che stavano costruendo nella prigione di Narkina 5 erano pezzi per quella che diventerà la Morte Nera, determinando un aspetto fondamentale della seconda stagione.

Per adesso i Ribelli non sanno ancora cosa sia questa macchina da guerra e qual è il suo scopo, ma molto probabilmente lo scopriranno presto e proprio questo dettaglio collegherà Rogue One alla serie Andor nella missione per rubare i piani della Morte Nera.

Andro promette molte trame

Quello che si evince è che la seconda stagione di Andor continuerà a mostrare le battaglie con molta verità e intensità, lo si capisce proprio dalla frase “Ognuno ha la sua ribellione” sottolineando come anche internamente ci saranno delle lotte intestine. Alla fine della seconda stagione, Cassian ha concesso a Luthen la possibilità di vivere, quindi il suo ulteriore coinvolgimento nell’Alleanza Ribelle costituirà un punto di conflitto interiore per Cassian, dal momento che si dedicherà completamente alla causa.

Nonostante a oggi non si conoscano ancora i dettagli della trama, ma si possano fare molte supposizioni, quello che sembra certo da questo primo video è che il finale di stagione di Andro sarà molto emozionante e chiuderà in modo esaustivo la storia di Cassian.