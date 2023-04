Ahsoka, il trailer intero ci mostra balene spaziali, Sabine con la spada laser di Ezra e non solo

Dopo l’uscita del nuovo trailer, solo per i partecipanti alla Star Wars Celebration è stato mostrato un video in esclusiva. Ecco cosa succede.

Nuove riprese di Ahsoka mostrano aspetti inediti della prossima serie di Star Wars in live-action, la versione in carne e ossa di Ahsoka Tano è stata interpretata da Rosaria Dawson ed è stata presentata per la prima volta nella seconda stagione di The Mandalorian, un successo tanto che in seguito è stata annunciata la serie che la vede protagonista pronta a debuttare nell’agosto del 2023.

Soltanto ieri è stato presentato il trailer della serie Ahsoka, ma quello che nessuno si aspettava è che subito dopo ne sarebbe arrivato uno più esteso mostrato solamente ai partecipanti all’evento Star Wars Celebration che si tiene a Londra.

Per quanto questa inedita versione sia molto simile a quella vista da tutti, presenta alcune chicche, come per esempio l’inquadratura frontale del Grand’Ammiraglio Thrawn, svelando che Lars Mikkelsen, spesso fancast, ne ricopre il ruolo. Ma non è tutto, infatti, abbiamo anche un’inquadratura su Purrgil, nonché una scena in cui Sabine brandisce quella che probabilmente è la spada laser di Ezra per combattere Shin, un nuovo villain della serie.

Tutto quello che possiamo aspettarci da Ahsoka

Con il debutto di Ahsoka nella stagione 2 di The Mandalorian sono state effettivamente gettate le basi della sua serie su Disney+. Lucasfilm e Disney si stanno occupando in sostanza della trasposizione di L’erede dell’Impero con il ritorno del Grand’Ammiraglio Thrawn.

Lo stratega Chiss appare nel finale di Star Wars Rebels, nel quale Ezra Bridger si è sacrificato per garantire la scomparsa del cattivo da Lothal e dai pianeti limitrofi. Tuttavia, adesso sembra essere tornato e probabilmente più temibile che mai.

Le immagini inedite

Questo ritorno del Grand’Ammiraglio Thrawn collega Star Wars Rebels agli eventi della prossima serie Disney+ guidata dalla Dawson. In occasione della Star Wars Celebration 2023 sono state pubblicate alcune immagini inedite di Sabine Wren e Hera Syndulla in versione live-action, che seguono la loro comparsa nel trailer di Ahsoka.

Sebbene Ahsoka sarà impegnata a svelare il mistero e i terribili piani del Grand’Ammiraglio Thrawn, la loro partecipazione riguarderà probabilmente la ricerca dello Jedi Ezra, scomparso. Non c’è nessuna certezza che Lucasfilm e Disney vogliano adattare la trilogia di Thrawn di Zahn ad Ahsoka, però visto che si tratta di uno dei peggiori cattivi di Star Wars durante il periodo denominato ‘tempi bui’, l’attesa per il suo arrivo è alta.