Harry Potter, il reboot è stato ufficialmente confermato e durerà 10 anni, abbiamo anche il teaser

È arrivata la conferma ufficiale della HBO Max sul reboot di Harry Potter e si estenderà per dieci anni, una scelta senza precedenti.

Basato sulla serie di romanzi della ormai famosissima scrittrice J.K. Rowling, la saga cinematografica di Harry Potter è stata un successo clamoroso sin dal suo debutto nel 2001, un cult che ancora oggi rimane tra i più amati di sempre. Lo stesso non è stato per il suo spin-off Animali fantastici, con un brutto colpo al botteghino per l’ultima uscita, questo ha messo in dubbio il futuro del franchise.

Ormai da qualche settimana si stava parlando della possibilità che uscisse una serie remake proprio dedicata alla saga originale di Harry Potter, seguita da non poche polemiche e perplessità, ma nonostante tutto è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della HBO Max che la serie si farà.

Ogni stagione riadatterà uno alla volta i sette libri che compongono la saga completa della controversa autrice che in questo progetto avrà il ruolo di produttrice esecutiva, quello che preoccupa i fan è il cast, infatti è stato confermato che la serie tv vedrà personaggio completamente nuovi indossare i panni di quelli ormai diventati iconici nella nostra mente.

Quello che ancora di più ha lasciato sbalorditi è che il progetto si preannuncia colossale, infatti è stato predisposto che la rete si prenderà carico di un impegno decennale per portarlo avanti, qualcosa che non si era mai visto prima. Insieme alla notizia è arrivato anche un promo teaser che recita, “La vostra lettera per Hogwarts è qui. Max ha ordinato la prima serie televisiva di Harry Potter, un adattamento fedele agli iconici romanzi“.

È davvero una buona idea un reboot di Harry Potter?

Sicuramente non si può dire che non siano passati molti anni dalla prima uscita del film, esattamente vent’anni, il problema però è che l’ultimo lungometraggio a chiusura della storia è arrivato solamente nel 2011, anche se oggettivamente sono ormai passati undici anni, la saga è ancora profondamente radicata nella nostra cultura popolare.

Inoltre quello che non è da sottovalutare è che proprio i protagonisti, ovvero Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint restano ancora saldamente ancorati ai loro personaggi, tanto che facciamo fatica a dissociare il loro volto da quello che siamo abituati a vedere nel mondo magico. Proprio la durevole popolarità e l’influenza dei film di Harry Potter hanno reso difficile la possibilità di un remake in tempi così ravvicinati.

Ci sono dei lati positivi?

Quello che sicuramente possiamo augurarci è che l’adattamento da film a formato televisivo possa essere il punto di forza che distinguerà completamente i due prodotti, questo perché avendo più tempo sullo schermo, piuttosto delle classiche due ora, avrà la possibilità di addentrarsi ancora più in profondità nei libri raccontando anche parti che mai sono state raccontate. La qualità, però, solleva un altro dubbio, avendo un piano di lavoro così lungo si avrà anche un budget adeguato che lo possa sostenere?

In effetti sono tante le domane che sorgono rispetto alla scelta di questo reboot e se sia davvero una buona idea, c’è sicuramente da tenere in considerazione che non uscirà a breve termine e ci sono molte generazioni più giovani che ancora non hanno mai vissuto la magia che ha saputo creare la Rowling per noi un po’ più attempati, è ovvio che le generazioni cresciute a pane e libri o film involontariamente saranno propense a fare paragoni, mentre per gli spettatori più giovani potrebbe essere una nuova entusiasmante scoperta.