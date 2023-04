Resta con me 2 si farà? Ecco quale sarà il futuro della serie tv | La verità esce fuori

La fortunata fiction è terminata da poco tempo e subito i fan si sono chiesti se ci sarà un seguito. Vediamo che cosa accadrà.

Resta con me è una fiction televisiva andata in onda su Rai1 dal 19 febbraio 2023 e fino allo scorso 3 aprile, quando è stato trasmesso il finale di stagione. La serie tv è stata ideata da Maurizio De Giovanni e scritta da Donatella Diamanti e la prima stagione ha 16 episodi in totale, ciascuno della durata di 50 minuti circa.

La serie è ambientata a Napoli e si apre con una tragedia: il vicequestore Alessandro Scudieri e sua moglie Paola, rispettivamente interpretati da Francesco Arca e Laura Adriani, sono stati coinvolti in una sparatoria, a seguito della quale la donna perde il bambino. Questo drammatico incidente ha portato la coppia ad una profonda crisi.

Paola scopre che il marito stava seguendo una pista di nascosto e, dopo la sparatoria, il loro rapporto si incrina pericolosamente. Alessandro adesso ha due obiettivi principali: catturare la banda criminale e riconquistare la fiducia di sua moglie. Decide, così, di trasferirsi all’Unità di Intervento che, agendo di notte, ha più informazioni circa la banda da arrestare.

Alessandro scopre che molto presto i criminali faranno la loro mossa e sarà un grande colpo. Per ottenere dei risultati positivi per questo caso, il vicequestore Scudieri decide di iniziare un rapporto di amici e fiducia con Diego. Questo bambino gli cambierà del tutto l’esistenza.

Il finale della prima stagione di Resta con me

Il 3 aprile scorso, in concomitanza con la finale del Grande Fratello VIP, è andata in onda anche l’ultima puntata di Resta con me. Il finale di stagione ha registrato un ottimo share di ascolti, anche perché l’intera seria ha una media del 20% di share ad episodio.

La chiusura della prima stagione ha lasciato i fan sconcertati e delusi, perché si è scoperto che la spia del Commissariato è il Vice Questore Marco. Inoltre, Alessandro e Paola non hanno potuto adottare il piccolo Diego, malgrado la sua volontà espressa di restare al loro fianco.

Ci sarà una seconda stagione?

Proprio a causa di questo finale difficile da digerire, i fan si sono immediatamente chiesti se e, nel caso, quando ci sarà la seconda stagione di questa fortunata serie. Dal momento che Alessandro e sua moglie non hanno potuto adottare Diego, i telespettatori sperano che in una possibile seconda stagione i tre possano costruire una loro famiglia e vivere sereni.

Non si hanno ancora delle certezza sul futuro di questa serie tv, ma nulla esclude che una seconda stagione potrebbe approdare sul piccolo schermo. Tutto dipenda da due fattori principali: l’indice di ascolti registrati dalla fiction e la decisione finale che prenderà la Rai. Non possiamo far altro che aspettare e sperare che Resta con me avrà una seconda stagione.