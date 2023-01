La seconda stagione di Andor renderà più tragico il finale di Rogue One

La seconda stagione di Andor potrà esplorare ulteriormente il legame di Cassian con la Morte Nera, che a sua volta renderà la sua apparizione in Rogue One molto più tragica.

La storia di Cassian nella seconda stagione di Andor renderà molto più tragica la sua apparizione in Rogue One. I crudeli atti di genocidio dell’Impero hanno oscurato la vita di Cassian e hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo del suo personaggio.

Il pianeta da cui proviene, Kenari, è stato distrutto dagli Imperiali, che lo hanno semplicemente etichettato come luogo di un non meglio precisato “disastro minerario”. Andor ha capito subito di cosa era capace l’Impero, rendendo la sua missione per distruggere la Morte Nera personale e ancora più importante.

Durante la sua permanenza su Narkina 5 ha inconsapevolmente contribuito alla costruzione della Morte Nera ed è diventato solo un altro numero per l’Impero. Tuttavia, è riuscito a fuggire e questo arco della sua storia è la nascita del suo periodo da Ribelle. Probabilmente Cassian imparerà a diventare un leader nella seconda stagione e il pubblico potrà vedere quanto sia difficile unirsi alla Ribellione. Gli eventi della prima stagione hanno dato spessore alla storia mostrata in Rogue One, rendendo più oscuro il legame di Andor con la Morte Nera.

Andor cambia l’inizio di Cassian in Rogue One

Durante la costruzione della prima Morte Nera, l’Impero voleva assolutamente che la sua enorme superarma rimanesse segreta al resto della galassia. Mentre si trovava su Narkina 5, Cassian interpretava il ruolo di un uomo distrutto intento semplicemente a sopravvivere.

Sebbene non avesse idea a cosa servisse il macchinario che aveva contribuito a costruire, lui e gli altri detenuti sapevano che era vitale per l’Impero. Cassian stesso ha iniziato a imparare il concetto di oppressione e di quel poco di libertà che aveva mentre si trovava in prigione. Da questa terribile esperienza è uscito con una maggiore consapevolezza di quanto fosse ingiusta la galassia in cui viveva.

La rivelazione della Morte Nera alla fine della prima stagione ha reso il destino agrodolce di Cassian ancora più brutale. Quando il pubblico lo vide per la prima volta in Rogue One, conosce Tivik, un informatore dell’Alleanza Ribelle che ha diffuso ulteriormente la notizia della costruzione di un “pianeta assassino” da parte dell’Impero.

È stato qui che ha messo insieme i pezzi e ha capito di aver contribuito a creare ciò che alla fine lo ha ucciso. Anche prima che il concetto di “assassino di pianeti” venisse tirato in ballo, Cassian aveva probabilmente un’idea più precisa di ciò in cui si stava cacciando. Gli eventi della prima stagione di Andor hanno contribuito a dimostrarlo, poiché Cassian sapeva che se avesse continuato a seguire la strada dei Ribelli, alla fine sarebbe morto.

L’arco della Morte Nera in Andor può solo diventare più triste

Il grande colpo di scena della Morte Nera in Andor significava che la storia di questa superarma non potrà che diventare peggiore di quanto già non fosse. All’inizio di Rogue One, Andor era costantemente alla ricerca di risposte sulla Morte Nera.

Con Cassian uomo libero alla fine della prima stagione, e data la sua esperienza su Narkina 5, potrebbe finire per collaborare con Luthen per scoprire altri dettagli nascosti sul Progetto Polvere di Stelle. È stato dimostrato che l’Impero ha fatto di tutto per ottenere ciò che voleva, ma ciò che è peggio è che potrebbe nascondere qualcosa di ancora peggiore, che potrebbe essere esplorato nella seconda stagione di Andor.