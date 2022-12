La star di Andor spiega perché la serie deve terminare con la seconda stagione

Durante un’intervista, la star di Andor, Diego Luna, ha spiegato perché la popolare serie televisiva di Star Wars deve concludersi dopo due stagioni.

Ambientata cinque anni prima degli eventi di Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza, l’ultima serie live-action di Star Wars è incentrata su Cassian Andor (Luna), il contrabbandiere incallito trasformatosi in spia Ribelle che ha condotto la nascente Alleanza alla prima grande vittoria nella battaglia contro il tirannico Impero Galattico in Rogue One: A Star Wars Story.

Sebbene inizialmente la serie abbia faticato a conquistare gli spettatori, l’ottima accoglienza della critica e il passaparola dei fan hanno aiutato Andor a diventare una delle serie più apprezzate dopo la trilogia originale di Star Wars.

Luna ha spiegato perché Andor deve terminare con la seconda stagione, in origine, i cinque anni che hanno preceduto Rogue One: A Star Wars Story sarebbero stati coperti da cinque stagioni, ognuna delle quali sarebbe stata raccontata nel corso di una stagione. Tuttavia, l’attore ha ammesso che, a causa dell’arduo processo di produzione della serie, probabilmente passerà un decennio prima che la serie possa essere terminata e che il personaggio sarebbe invecchiato ben oltre l’apparizione di Cassian in Rogue One: A Star Wars Story.

Lo stesso ha affermato, “Non volevamo che finisse per essere una serie animata. Io sono quello che sono e Tony Gilroy deve essere lo sceneggiatore di questo progetto. Non possiamo farlo per 10 anni. In pratica, la prima stagione ha richiesto quattro anni, per la seconda ci vorrà un po’ meno, ma dovrà scrivere 12 episodi.

Poi dobbiamo passare alla pre-produzione, di solito ci vogliono dai sei agli otto mesi per costruire questi luoghi e iniziare l’intero processo di progettazione e casting. Poi l’esecuzione dura altri sette o otto mesi e infine inizia la post-produzione. Anche questo non è facile. È un viaggio lungo. Ogni stagione richiede tre o quattro anni della mia vita e di quella di Tony Gilroy”.

Poi prosegue, “È impossibile, ma sapete una cosa? Non è per colpa nostra. È per via di Rogue One. Voglio dire, riuscite a immaginarmi tra 10 anni a fingere di essere il personaggio che ero 20 anni fa? È impossibile. Purtroppo non ci sono macchine o CGI che possano farlo”.

Tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di Andor

Con Andor ridotto a due stagioni, ma con la necessità di raccontare quattro anni di eventi nella vita di Cassian prima di Rogue One: A Star Wars Story, lo showrunner, Tony Gilroy, ha dovuto riorganizzare la seconda stagione per consentire di raccontare in modo succinto l’ampiezza del viaggio di Cassion.

Avendo a disposizione solo 12 episodi, la prossima stagione sarà suddivisa in quattro blocchi di tre episodi. Ogni blocco conterrà un arco narrativo supervisionato da un team di sceneggiatori e registi per garantire un forte focus narrativo.

La prima stagione di Andor ha visto il ritorno di molti volti noti di Star Wars, tra cui il futuro leader della Ribellione Mon Mothma (Genevieve Reilly) e il capo militante dei Partigiani Saw Gerrera (Forest Whitaker). Anche se entrambi probabilmente torneranno nella seconda stagione, Gilroy ha già anticipato il ritorno del droide compagno di Cassian, K-2SO (Alan Tudyk), descrivendo la scena conclusiva del finale di Andor. Secondo lo showrunner, nella seconda stagione torneranno circa 30 personaggi della prima stagione.

Il Supervisore dell’Ufficio Sicurezza Imperiale Tenente Dedra Meero (Denise Gough) e il leader della Ribellione Luthen Rael (Stellan Skarsgård) saranno senza dubbio in cima alla lista dei personaggi. Anche se Dedra potrebbe vedere la sua fine nella seconda stagione di Andor a causa dell’assenza in Rogue One: A Star Wars Story o in qualsiasi altro materiale di Star Wars.

Sopravvivendo a stento alla rivolta del finale della serie su Ferrix, la convinzione di Dedra sull’esistenza di una ribellione organizzata per rovesciare l’Impero si è rafforzata. Nella seconda stagione di Andor, il suo desiderio di scoprire la cellula ribelle dietro gli attacchi a Ferrix e Aldhani la porterà senza dubbio a confrontarsi con Luthen e forse a capire che la speranza ribelle non morirà mai.