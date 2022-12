Emily In Paris 4, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Emily in Paris 3 si è conclusa con il botto e con rivelazioni scioccanti, che avranno un forte impatto sulla quarta stagione. Ecco tutto quello che sappiamo su Emily in Paris 4.

(*Attenzione! SPOILER sulla terza stagione di Emily in Paris.*)

Il finale cliffhanger della terza stagione di Emily in Paris ha lasciato diverse storie in attesa di una conclusione, e la quarta stagione non arriverà mai abbastanza in fretta. A differenza della maggior parte degli show di Netflix, il cui rinnovo rimane sconosciuto dopo l’uscita di una nuova stagione, Emily in Paris non ha avuto questo problema, poiché il rinnovo della commedia romantica per le stagioni 3 e 4 è stato annunciato contemporaneamente.

Questa notizia è stata accolta con favore, soprattutto dopo che nell’episodio 10 della terza stagione, “Farsa”, Camille (Camille Razat) ha fatto capire a tutti i presenti che Emily (Lily Collins) e Gabriel (Lucas Bravo) provano da tempo qualcosa l’uno per l’altra, un colpo di scena scioccante.

La terza stagione di Emily in Paris ha introdotto nuovi personaggi, tra cui alcuni che hanno causato attriti in relazioni precedentemente sicure, come l’amicizia tra Emily e Mindy (Ashley Park), si è vista costretta ad abbandonare la sua zona di comfort e a scegliere tra il Gilbert Group e la nuova agenzia di marketing di Sylvie, questa stagione ha messo alla prova Emily, sia sul piano lavorativo che su quello della vita privata.

Considerando che il finale ha visto anche Camille dichiarare di aver tradito Emily seguendo il piano della madre, la quarta stagione dovrà sicuramente risolvere molte questioni in sospeso.

Netflix ha rinnovato Emily in Paris per la quarta stagione

Netflix ha annunciato il rinnovo di Emily in Paris per entrambe le stagioni 3 e 4 nel gennaio 2022, eliminando la possibile preoccupazione che la stagione 3 finisse con un cliffhanger e che la storia non si concludesse, come era successo di recente con un’altra property di Netflix, Warrior Nun, la cui cancellazione dopo la stagione 2 aveva sollevato dubbi sul fatto che Netflix avesse deciso di far fallire il progetto.

Invece, la certezza di avere entrambe le stagioni 3 e 4 di Emily in Paris per definire la storia di Emily ha reso la notizia bomba sulla gravidanza di Camille e la rivelazione a sorpresa del patto tra le due più interessante, lasciando il pubblico coinvolto senza preoccuparsi di non sapere come andrà a finire.

Previsioni sull’uscita di Emily in Paris 4

Mentre l’evento Tudum di Netflix del settembre 2022 ha svelato la data di uscita della terza stagione, non ha rivelato notizie sulla quarta, tuttavia, le stagioni 2 e 3 di sono state rilasciate entrambe a dicembre, mentre il rinnovo della stagione 3 è stato annunciato solo 11 mesi prima.

Considerando che le stagioni 3 e 4 di Emily in Paris sono state girate in contemporanea durante i mesi estivi del 2022, spetta a Netflix decidere quando rilasciare la quarta, che potrebbe aver già terminato le riprese. Se seguirà il calendario di rilascio delle stagioni precedenti, Emily in Paris potrebbe arrivare su Netflix nel dicembre 2023.

Quali personaggi potrebbero tornare nella quarta stagione di Emily in Paris?

La terza stagione ha già visto il ritorno dell’attore di Alfie, Lucien Laviscount, come personaggio fisso della serie e l’introduzione di nuovi personaggi, come il nuovo partner di Mindy, Nicolas (Paul Forman), e l’amante di Camille, Sofia (Melia Kreiling). Considerando le scioccanti rivelazioni del finale della terza stagione, Lily Collins, Lucas Bravo e Camille Razat torneranno sicuramente.

Sebbene il rapporto tra Alfie ed Emily fosse molto teso dopo la rivelazione di Camille, lui ed Emily non hanno avuto la possibilità di parlarne, rendendo molto probabile il ritorno di Lucien Laviscount nei panni di Alfie nella quarta stagione. Infine, Emily in Paris non sarebbe la stessa cosa senza Ashley Park nel ruolo di Mindy, rendendo quasi sicuro il suo ritorno.

La trama della quarta stagione di Emily in Paris

Sebbene non si sappia dove sia diretta la quarta stagione, la rivelazione di Camille ha costretto Emily e Gabriel ad un dialogo. Questo significa che, a differenza di quanto accaduto nella stagione 2, ora Emily può scegliere Gabriel.

Tuttavia, la gravidanza di Camille potrebbe essere un elemento di cambiamento, soprattutto perché Gabriel desidera mettere su famiglia. La storyline dell’Eurovision di Mindy con la band sarà probabilmente approfondita, così come la relazione tra Emily e Alfie, dato che la brusca uscita di scena di quest’ultimo non ha lasciato il tempo di confrontarsi.

Ovunque la storia di Emily in Paris, quarta stagione, porterà i suoi personaggi, sarà sicuramente spettacolare e piena di drammi.