Mercoledì: la spiegazione dei poteri di ogni membro della famiglia Addams

La Famiglia Addams ha un passato soprannaturale molto forte nella serie del Mercoledì di Netflix. Ecco tutte le abilità esibite dagli iconici personaggi.

Mercoledì è il primo adattamento de La famiglia Addams a confermare che ogni membro della famiglia ha poteri soprannaturali, la serie Netflix analizza anche le capacità dei loro antenati di diversi secoli fa. Mentre nei precedenti adattamenti l’idea che gli Addams fossero soprannaturali era lasciata all’interpretazione o serviva come un’altra inquietante stranezza, i loro poteri sono parte integrante della storia della prima stagione.

Mercoledì è ambientato nella scuola per reietti Nevermore Academy, un istituto dedicato all’addestramento e alla formazione di adolescenti di varie specie soprannaturali. Mentre la giovane impara a padroneggiare i suoi crescenti poteri all’interno della scuola, la serie Netflix di Tim Burton esplora anche le curiose abilità dei membri della sua famiglia, in primo luogo Morticia e Fester Addams.

Anche se alcuni personaggi della Famiglia Addams non hanno ancora mostrato i loro poteri, la serie assicura che Mercoledì, Morticia, Gomez, Pugsley e i loro parenti possiedono tutti doni soprannaturali.

Mercoledì

Uno degli elementi chiave della storia di Mercoledì Addams nella prima stagione è rappresentato dai suoi poteri psichici in erba. La ragazza rivela di aver avuto potenti visioni nel corso dell’ultimo anno, ma di averle avute all’improvviso e di non sapere come controllarle.

Le visioni psichiche possono avvenire in modo casuale, ma in genere sono provocate dal contatto con qualcuno o qualcosa, che la porta a vedere un momento collegato al passato o al futuro. Con lo svolgersi del giallo della prima stagione, il personaggio di Jenna Ortega inizia ad avere un maggiore controllo sulle sue capacità psichiche, il che le permette di scoprire che Tyler è Hyde.

Mercoledì Addams ha ereditato le sue capacità psichiche da entrambi i lati della sua famiglia: sua madre Morticia Frump è una potente sensitiva, mentre l’antenata di suo padre Gomez, Goody Addams, era una notevole strega e sensitiva.

Come Goody, Mercoledì è un tipo di sensitiva nota come “corvo”, che si basa sulla sua visione più oscura del mondo. Questo significa che le visioni sono più forti e potenti, ma Morticia la avverte che i sensitivi corvi possono impazzire se non hanno una preparazione adeguata. Per fortuna, Mercoledì ha il sostegno della Nevermore Academy, della sua famiglia e di altri sensitivi come Xavier Thorpe che la aiuteranno a padroneggiare i poteri soprannaturali.

Morticia

Se nei precedenti adattamenti della Famiglia Addams Morticia Addams aveva uno stile e un comportamento vampiresco, Mercoledì conferma che la matriarca è in realtà una sensitiva. La Morticia di Catherine Zeta-Jones ha visioni psichiche simili a quelle della figlia, che aveva contribuito a evocare attraverso una collana di ossidiana. La preside Larissa Weems rivela infatti che Morticia ha iniziato ad avere visioni quando aveva circa 16 anni alla Nevermore Academy, e all’inizio credeva di aver “perso la testa” quando sono diventate più potenti.

Secondo la Weems, le visioni della giovane Morticia Frump erano “notoriamente inaffidabili e pericolose”. Mentre Mercoledì Addams ha ereditato i suoi poteri psichici da Morticia, la serie Netflix di Tim Burton rivela che la matriarca è un tipo diverso di sensitiva. Mercoledì è un corvo, mentre Morticia è una colomba, il che si basa sulle loro diverse visioni del mondo.

Morticia ha una visione più positiva del mondo, il che significa che le sue visioni psichiche non sono così forti e oscure come quelle della figlia. Sebbene i poteri psichici della madre non vengano mostrati in azione durante la serie di omicidi alla Nevermore, le visioni del personaggio saranno probabilmente incluse nella seconda stagione.

Gomez

Sorprendentemente, la prima stagione non conferma quali poteri soprannaturali possieda Gomez Addams. Mentre suo fratello può generare elettricità e sua figlia è una sensitiva, il dono di Gomez non è chiaro, è molto probabile che abbia un dono legato all’essere un sensitivo, anche se la natura emarginata di Gomez non sarà confermata fino al ritorno della famiglia Addams nella stagione 2 di mercoledì.

Anche i suo poteri soprannaturali non sono stati rivelati nella sitcom La famiglia Addams o nella serie di film degli anni ’90, tuttavia Gomez ha una curiosa capacità nell’apparizione dei personaggi nel 1972 nell’episodio di Scooby-Doo “Mercoledì è scomparso”. In questo episodio, Gomez Addams mostra il potere di camminare sui muri, che potrebbe rivelarsi anche in Mercoledì.

Fester

Fester Addams ha un potere piuttosto unico in Mercoledì del regista Tim Burton, in quanto non ci sono altri personaggi che hanno esibito il potere di produrre elettricità. I poteri dello zio Fester sono indubbiamente necessari durante una crisi affettiva nella prima stagione, quando è in grado di riportare in vita Mano dopo che Mercoledì lo implora in lacrime. I poteri soprannaturali dell’elettricità di Fester sono utili anche per la sua attività criminale, visto che presumibilmente li usa per le rapine in banca.

Mercoledì di Netflix rappresenta la prima occasione in cui tutti i personaggi della Famiglia Addams vengono confermati come dotati soprannaturali, dato che i precedenti adattamenti si limitavano a sottintendere le loro capacità o li posizionavano come figure macabre prive di poteri.

Tuttavia, Zio Fester aveva il potere di generare elettricità in La famiglia Addams (1991), ottenuto dopo essere stato colpito da un fulmine, e nella sitcom originale degli anni Sessanta. I poteri di Zio Fester in Mercoledì sono quindi le uniche abilità soprannaturali di cui è stato confermato il passaggio dai precedenti adattamenti.

Pugsley

A differenza della sorella maggiore, Pugsley Addams non ha ancora rivelato il suo dono soprannaturale. Mentre Mercoledì è stata mandata a far parte della potente specie dei reietti della Nevermore Academy dopo essere stata espulsa dalla scuola pubblica, Pugsley rimane con i “normodotati”.

Pugsley probabilmente frequenterà la Nevermore Academy nella seconda stagione, qui scoprirà i suoi poteri. Mercoledì ha rivelato di aver iniziato ad avere le sue visioni psichiche quando aveva circa 15 anni, quindi è probabile che questo sia anche il momento in cui Pugsley inizierà a sperimentare i suoi poteri. Poiché la madre e la sorella di Pugsley sono sensitivi, anche lui potrebbe far parte di questa specie emarginata.

Goody

La serie di Tim Burton introduce un nuovo personaggio nella storia della Famiglia Addams, che alla fine svolge un ruolo importante nel centenario mistero dell’omicidio e nella faida tra reietti e normodotati dell’Accademia Nevermore.

Si scopre che Goody Addams era una sensitiva e una strega incredibilmente potente, che aveva visioni oscure come la sua discendente Mercoledì, un’altra sensitiva Corvo. Inoltre, era una strega in grado di lanciare incantesimi e maledizioni sugli altri, come la maledizione di sangue che lanciò sull’anima del pellegrino Joseph Crackstone. Il personaggio del XVII secolo è anche in grado di visitare i suoi discendenti nell’aldilà, dato che è tornata per addestrare e curare la protagonista durante le sue battaglie nella prima stagione.