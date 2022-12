Mercoledì 2, il rinnovo sembra in arrivo con l’inizio del nuovo anno

Netflix avrebbe intenzione di rinnovare Mercoledì per la seconda stagione nel corso del nuovo anno, dopo l’eccezionale successo ottenuto dalla prima stagione dello streaming.

Il rinnovo della seconda stagione di Mercoledì sarebbe in arrivo da Netflix all’inizio del nuovo anno. La serie vede come protagonista Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì Addams, basato sul franchise de La famiglia Addams e racconta la storia dell’omonima figlia degli Addams mentre cerca di risolvere un mistero che coinvolge un mostro nella sua scuola.

La famosa personalità priva di emozioni continua a essere un tratto distintivo del personaggio, il regista Tim Burton ha diretto i primi 4 episodi e ne è produttore esecutivo insieme ai creatori Alfred Gough e Miles Millar.

Deadline riporta che Netflix intende rinnovare Mercoledì per la seconda stagione con il nuovo anno, la notizia fa riferimento al fatto che i produttori sono alla ricerca di sceneggiatori che si uniscano alla writers’ room per la seconda stagione, oltre a iniziare il processo di scouting delle location per il prossimo capitolo della serie.

I fan del macabro show saranno felici di sapere che il rinnovo di Mercoledì sembra inevitabile, poiché tutti i segnali indicano che Netflix sta semplicemente aspettando che il pubblico si concentri sulla stagione di debutto per il resto dell’anno, prima di tuffarsi completamente nella seconda stagione.

Come mai Mercoledì è diventato un fenomeno globale?

Mercoledì ha superato ogni aspettativa, diventando un fenomeno globale e un vero e proprio punto fermo di Netflix. Fin dal suo debutto, la prima stagione ha battuto numerosi record su Netflix, con l’interpretazione da parte della Ortega che ha portato il franchise della Famiglia Addams a un nuovo livello.

Mercoledì ha raggiunto un totale di 341,23 milioni di ore di visione nella prima settimana, diventando la serie in lingua inglese più vista in una settimana su Netflix, superando la lunga leadership di Stranger Things. La prima stagione di Mercoledì è diventata anche la seconda serie in lingua inglese più vista nella storia di Netflix, subito dopo la quarta stagione dello show guidato da Millie Bobby Brown.

Il legame della serie con l’amata Famiglia Addams ha sicuramente contribuito a convincere il pubblico a prestare attenzione allo show prima della sua uscita, detto questo, il semplice collegamento a franchise famosi non si traduce necessariamente nell’enorme successo ottenuto.

Uno dei fattori più importanti dello status di fenomeno globale è l’aver scelto l’attrice protagonista perfetta: la dedizione della Ortega nell’interpretare la giovane ha impregnato lo show di una dose di autenticità tale da rendere facile per gli spettatori entrare in contatto con la storia della ragazza. Anche se la sua personalità non rende facile per il pubblico comprendere i suoi pensieri, la Ortega è riuscita ad aggiungere alla sua interpretazione sottili momenti di vulnerabilità che hanno coinvolto gli spettatori.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Mercoledì?

La seconda stagione ha in serbo una serie di trame interessanti, che vanno dal nuovo cattivo a una nostalgica riunione.

Una delle domande più impellenti riguarda la scoperta di chi sia il nuovo stalker, la prima stagione non ha rivelato alcun dettaglio sull’identità di quest’ultimo, quindi il pubblico dovrà fare delle ipotesi su chi potrebbe essere fino all’arrivo della seconda stagione.

Un altro evento importante che deve accadere nella seconda stagione di Mercoledì è l’arrivo di altri personaggi della Famiglia Addams: molti sono ansiosi di vedere apparire le figure assenti della nonna e del cugino Itt, in modo che lo show possa esplorare tutto il potenziale del franchise. Mentre il pubblico attende il rinnovo della seconda stagione, può rivedere la prima stagione di Mercoledì in streaming su Netflix.