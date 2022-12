Gli Anelli del Potere 3, il rinnovo ufficiale annunciato dal capo di Amazon Studios

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere potrebbe essere rinnovato nel corso del nuovo anno, come ha detto il capo degli Amazon Studios Vernon Sanders.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere potrebbe avere un rinnovo per la terza stagione proprio all’orizzonte. La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato un successo da record per Amazon, partendo da 25 milioni di spettatori nel primo giorno e crescendo fino a 24 miliardi di minuti visti complessivamente.

La serie è stata rinnovata per la seconda stagione prima ancora che la prima venisse trasmessa, lasciando intendere un futuro brillante per la serie, per la quale Amazon ha già elaborato un piano che si estende fino alla quinta stagione.

Durante un’intervista, Sanders ha dichiarato che le notizie sulla terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 sono attese per il 2023, sottolinea l’impegno di Amazon nel creare la serie nella sua interezza, accennando anche a una rivelazione della terza stagione prima dell’inizio della messa in onda della seconda.

Ecco cosa ha detto, “Siamo impegnati al massimo, abbiamo tutte le ragioni per essere entusiasti. Hanno fatto un lavoro straordinario. La domanda sulla terza stagione è molto interessante: probabilmente siamo a due o tre mesi di distanza dalla terza stagione, ma credo che ci saranno novità sicuramente nel corso del nuovo anno.

Abbiamo bisogno di una tale quantità di pianificazione e preparazione per realizzare questo progetto che l’unica ragione per cui probabilmente non ci siamo ancora arrivati è che siamo stati così concentrati sulla seconda stagione, però mi aspetto che ci siano delle novità nel corso del nuovo anno”.

Gli Anelli del Potere durerà per tutte le stagioni previste?

Mentre Sanders mantiene una certa vaghezza sul tipo di notizie che potrebbe riservare un’eventuale terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il forte investimento di Amazon nella serie sottolinea l’intenzione di realizzare il progetto fino alla quinta stagione.

La serie basata sulla Terra di Mezzo è la più costosa serie televisiva mai creata, con Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, prima stagione, costa 462 milioni di dollari. Dato il massiccio investimento monetario nella sola stagione di debutto dello show, Amazon probabilmente produrrà l’intero viaggio previsto attraverso la Seconda Era della Terra di Mezzo.

Il budget sbalorditivo della serie non è l’unica ragione per cui Amazon intende produrre tutte le stagioni de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere finora pianificate, a differenza di molte serie televisive, le cui stagioni non vengono programmate in anticipo, gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno già pianificato l’intera storia dall’inizio alla fine.

A giugno, Payne ha rivelato che il duo sa già quale sarà l’ultima puntata, non solo, sanno anche quale sarà l’ultima inquadratura. Con un tale livello di dettaglio fin dall’inizio, Amazon non potrebbe non seguire la visione artistica di Payne e McKay per la serie.

Sia il budget sia le motivazioni legate alla storia fanno capire che Amazon continuerà a produrre nuove stagioni finché la serie continuerà a mantenere gli attuali livelli di popolarità. Dopo aver fatto registrare numeri da record per la piattaforma streaming, non sembra che la serie fantasy perderà presto visibilità.

La seconda stagione è già all’orizzonte, con una storia che prevede un maggiore coinvolgimento di Sauron nonché battaglie che si estendono su più episodi. Il riferimento di Sanders alla terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 mostra quanto Amazon sia impegnata nell’investimento sulla serie e come probabilmente continuerà a produrre la visione di Payne e McKay fino alla fine.