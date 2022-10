Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 promette di continuare la storia delle origini dei potenti anelli e di scatenare finalmente Sauron.

Anche se è già in lavorazione, ci vorrà del tempo prima che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 arrivi sui nostri schermi. Game of Thrones ha avuto un impatto duraturo sull’industria televisiva, dimostrando l’interesse per le serie televisive fantasy di lunga durata.

Gli studi e le reti televisive hanno naturalmente lavorato per riempire il vuoto lasciato dalla cancellazione di Game of Thrones, e Amazon Studios ha realizzato Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere – ispirato agli appunti e alle appendici di J.R.R. Tolkien – rappresenta uno dei maggiori contendenti.

Gli Anelli del Potere è ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli. La serie Prime Video è essenzialmente la storia dell’origine dei 20 anelli che decideranno il destino della Terra di Mezzo: i 19 sparsi tra le diverse razze e il malvagio Unico Anello imposto con la forza da Sauron per rivendicare la supremazia su tutti loro.

La prima stagione de Gli Anelli del Potere è stata una sorta di “scatola dei misteri”, concentrandosi su personaggi apparentemente originali, la cui vera identità era in realtà profondamente radicata nella tradizione di Tolkien. Con questi segreti ora svelati, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere entrerà in uno dei periodi più emozionanti della storia della Terra di Mezzo.

La seconda stagione de Gli anelli del potere è in produzione in questo momento

La produzione della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è già iniziata, anche se la serie di Amazon Studios si è spostata dalla Nuova Zelanda al Regno Unito. Lo showrunner Patrick McKay ha spiegato che la scelta è stata appropriata, dato che Tolkien “stava scrivendo del suo giardino” e non sembrava giusto girare dall’altra parte del mondo.

“Basti dire”, ha aggiunto, “che nella storia, nel mondo di Tolkien, i viaggi in altre terre sono un tema ricorrente”. Tenendo conto di ciò, il finale della prima stagione con lo Straniero (che sembra proprio essere Gandalf) in viaggio verso le terre mai viste di Rhûn, a est, potrebbe essere un indizio che la maggior parte della storia sarà ambientata in nuovi luoghi.

Data di uscita de Gli anelli del potete 2

La seconda stagione de Gli anelli del potere non uscirà almeno fino al 2024, tuttavia, gli spettatori dovranno probabilmente aspettare un po’ per tornare nella Terra di Mezzo. Secondo McKay, la produzione della seconda stagione de Gli anelli del potere potrebbe richiedere “un altro paio d’anni” (di per sé un miglioramento rispetto alla prima stagione, interrotta dalla pandemia da coronavirus).

Lo show opera su una scala epica che richiederà tempo per essere ricreata, e si spera che Amazon scelga di non diminuire i sontuosi effetti speciali, che richiederanno a loro volta una notevole quantità di tempo per essere realizzati. Gli Anelli del Potere è stata la serie televisiva più costosa mai realizzata, solo la prima stagione è costata l’incredibile cifra di 462 milioni di dollari. Tuttavia, il successo è stato innegabile e si spera che la seconda stagione venga realizzata con altrettanto amore e denaro.

La trama, cosa sappiamo della storia de Gli anelli del potere 2

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 continuerà a raccontare la storia della Seconda Era della Terra di Mezzo. La prima stagione si è conclusa con la forgiatura dei tre anelli elfici, ma con un importante colpo di scena: sembra che, a differenza dei romanzi di Tolkien, il mithril sia la chiave per la fabbricazione degli anelli.

La forgiatura di altri anelli richiederà più mithril, e questo significa che la storia di Khazad-dûm e del Balrog che si nasconde sotto le miniere sarà sicuramente importante. Nel frattempo, Gandalf viaggerà verso le terre di Rhûn, un’area che Tolkien non ha mai veramente esplorato, dando agli sceneggiatori e allo showrunner un ampio spazio di manovra.

Sono pochi i dettagli della trama ad essere stati confermati, ma si parla di un’imponente sequenza di battaglie lunga due episodi. Questa potrebbe essere istigata da Sauron, la cui identità è stata rivelata e che presumibilmente prenderà il controllo degli Orchi a Mordor.

Nuovi personaggi che potrebbero entrare a far parte della seconda stagione

È probabile che ci saranno diverse nuove aggiunte al cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2. È già stato riferito che la serie tv di Amazon sta cercando di inserire nel cast Cirdan, un signore degli Elfi che diventa uno dei Custodi dei Tre Anelli. Nel frattempo, si sono alzate alcune perplessità quando Galadriel ha affermato che suo marito era stato ucciso, lo dice durante l’episodio 7; ciò sembra un’enorme violazione del canone tolkieniano.

Il dialogo in quella scena è stato particolarmente interessante, tuttavia, dato che Galadriel ha semplicemente detto che è stata l’ultima volta che lo ha visto. Morgoth ha trasformato almeno un elfo per i suoi scopi, Adar, ed è possibile che abbia cercato di farlo con il marito di Galadriel, Celeborn.

Se guardiamo oltre, non sarebbe una sorpresa cominciare a vedere le figure destinate a diventare Nazgûl apparire nella stagione 2.

Tolkien ha dato a uno dei Nazgûl il nome di “Khamûl l’Esterling”, quindi è possibile che il viaggio di Gandalf verso est comporti per lui e per Nori l’incontro con questo particolare futuro Signore dell’Anello. Il viaggio verso est permetterà sicuramente di introdurre molti personaggi originali, rendendo interessante la prospettiva della storia.

Abbiamo un trailer?

Per adesso non abbiamo ancora nessun trailer e nessuna nuova immagine dalla produzione, ma essendo in corso, è probabile che a breve, soprattutto adesso che la prima stagione è terminata, possa iniziare a uscire del materiale promozionale per l’attesissima seconda stagione che ci accompagnerà nel tragitto verso la prossima uscita.

L’attesa sarà lunga, ma confidiamo di avere qualche piccolo aggiornamento man mano che il progetto prenderà forma.