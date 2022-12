The Mandalorian 3, uscita la sinossi ufficiale svela nuovi cattivi e vecchi alleati

Una nuova sinossi della terza stagione di The Mandalorian anticipa che Din Djarin e Grogu incontreranno nuovi cattivi e vecchi alleati quando lo show di Star Wars tornerà.

La lunga attesa per la terza stagione di The Mandalorian è stata resa più sopportabile grazie alla presenza di Din Djarin e Grogu in The Book of Boba Fett, la nuova stagione della serie ammiraglia li riporterà nel ruolo di protagonisti nel viaggio verso Mandalore. Non sono ancora stati rivelati dettagli specifici sulla storia e sulle sfide che dovranno affrontare.

In vista dell’uscita della terza stagione di The Mandalorian, il velo di segretezza su ciò che Jon Favreau e Dave Filoni hanno creato sta iniziando a scomparire, come condiviso da Star Wars News Net, la Disney ha pubblicato una nuova sinossi della terza stagione di The Mandalorian che fornisce alcune nuove anticipazioni sullo show. Si accenna a un ruolo più ampio per la Nuova Repubblica che tenta di liberarsi dal dominio dell’Impero. La nuova sinossi promette anche che nuovi cattivi e vecchi alleati appariranno nel corso della terza stagione.

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars, un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin è tornato a riunirsi con Grogu, nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dalla sua oscura eredità. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continueranno il loro viaggio insieme.

Alcuni personaggi di Star Wars che potrebbero tornare in The Mandalorian3

Ci sono alcuni personaggi di Star Wars che sono già stati confermati per il ritorno e che potrebbero essere dei vecchi alleati, come si dice nella sinossi, il materiale promozionale dello show ha confermato il ritorno di Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e ha indicato che avrà un ruolo di primo piano.

È stato inoltre diffuso un filmato di Greef Karga (Carl Weathers) e anche l’Armaiolo (Emily Swallow) tornerà insieme a Peli Motto (Amy Sedaris), sebbene non sia stato un alleato in passato, è noto che il Moff Gideon (Giancarlo Esposito) tornerà nella terza stagione.

Si prevede che alcuni degli altri personaggi di Star Wars già presenti in The Mandalorian saranno presenti, tra questi, i possibili ritorni di Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Luke Skywalker (Mark Hamill), Boba Fett (Temuera Morrison), Cobb Vanth (Timothy Olyphant) e Fennec Shand (Ming-Na Wen).

La trama di Mandalore prevista nella terza stagione e l’avvicinarsi dello spinoff su Ahsoka hanno fatto pensare che Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) farà il suo debutto nel live-action della serie.

Grazie alla storia molto articolata che The Mandalorian racconta, l’inclusione di tutti questi personaggi e di altri ancora potrebbe essere possibile, è probabile che il capitano Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee), il pilota preferito dai fan, venga reintegrato, mentre potrebbero comparire anche cattivi di Star Wars come il Grand’Ammiraglio Thrawn.

La terza stagione potrebbe anche dare seguito alla popolare teoria dei fan di The Book of Boba Fett, secondo cui Qira (Emilia Clarke) e Crimson Dawn fanno parte dei piani di Favreau e Filoni. In ogni caso, gli spettatori dovrebbero rivedere molti volti familiari quando la serie tornerà.