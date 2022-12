La misteriosa accademia dei giovani geni 3: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

La misteriosa accademia dei giovani geni 2 si è appena conclusa e le aspettative per la terza stagione sono molto alte. I fan della serie si chiedono se e quando arriverà la terza stagione per rivedere i pupilli di Benedict all’opera.

Il finale della seconda stagione di certo è stato un finale col botto: la scoperta dell’esistenza di una sorella è stato un colpo molto duro per Nicholas e Nathaniel, che ora si trovano ad affrontare una nuova minaccia. Per di più sembra che la donna sia molto più malvagia di Nathaniel: si prospetta un’avventura piena di pericoli e colpi di scena.

La misteriosa accademia dei giovani geni 3: cast

Chi rivedremo nella prossima stagione della serie? Di certo possiamo ipotizzare che tornerà l’insostituibile Tony Hale nei panni di Nicholas e Nathaniel Benedict, e insieme a lui Mystic Inscho (Reynie), Seth Carr (Sticky), Emmy de Oliveira (Kate) e Marta Kessler (Constance). La scelta dei quattro piccoli attori si è rivelata vincente e di certo li rivedremo nella prossima stagione.

Torneranno anche Ryan Hurst nei panni di Milligan, Kristen Schaal nei panni di Numero Due, Gia Sandhu nei panni della signorina Perumal e MaameYaa Boafo nei panni di Rhonda. Forse rivedremo vecchie conoscenze come Martina, Jackson e Killson, interpretati rispettivamente da Saara Chaudry, Ben Cockell e Katherive Evans.

Sicuramente ci saranno nuovi personaggi legati alla sorella di Nicholas e Nathaniel, e ovviamente c’è grande attesa per scoprire chi interpreterà il nuovo nemico “di famiglia”.

Trama

Che cosa succederà nella terza stagione de La misteriosa accademia dei giovani geni? Le scommesse sono aperte: i ragazzi dovranno fare i conti con un nuovo pericolo, ben peggiore di quello di Nathaniel.

Non è ancora chiaro quale avventura dovrà affrontare il gruppo, né se la prossima stagione seguirà pedissequamente il terzo volume dei libri o se si prenderà delle libertà. Bisogna anche considerare che, vista l’età dei piccoli attori, la storia a un certo punto dovrà adattarsi ai loro cambiamenti fisici.

Tra la prima e la seconda stagione non c’è stata una crescita eccessiva, ma con l’aumentare dell’età la differenza si potrebbe sentire. La produzione potrebbe decidere semplicemente di ambientare la serie qualche anno più avanti rispetto al previsto.

Trailer e data di uscita

Veniamo ora alle questioni importanti: quando uscirà la terza stagione della serie? Il trailer è già disponibile? Quand’è che finalmente potremo rivedere il gruppo all’opera?

Purtroppo non ci sono ancora notizie né sulla data di uscita né tantomeno sul trailer. La terza stagione non è ancora stata confermata da Disney, che sta ancora valutando il successo di questa seconda stagione per prendere decisioni sul futuro.

In attesa di ulteriori notizie non possiamo fare altro che rivivere i migliori momenti della serie e sperare che ci sia presto un annuncio.