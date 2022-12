Il trailer di Disney+ 2023 contiene il primo sguardo alla stagione 2 di Loki, Ahsoka e molto altro ancora

Un nuovo trailer di Disney+ 2023 include il primo assaggio della stagione 2 di Loki, della serie live-action Ahsoka e di altri contenuti in arrivo sul servizio di streaming.

Sono passati più di tre anni da quando Disney+ è stato lanciato e ha dato a Marvel, Lucasfilm, Pixar e altri studios sotto la guida di Disney una nuova strada per rilasciare contenuti. Il 2022 è stato un altro anno importante per il servizio di streaming, con i nuovi spettacoli di Star Wars e del Marvel Cinematic Universe che hanno caratterizzato l’offerta di contenuti originali.

Con il 2022 che sta per concludersi, la Disney ha rilasciato un trailer di Disney+ 2023 per far emozionare gli abbonati in vista delle novità che arriveranno l’anno prossimo, tra cui il primo sguardo alla seconda stagione di Loki, Ahsoka e altre nuove uscite. Ci sono anche frammenti di nuovi filmati di Secret Invasion e della terza stagione di The Mandalorian. La Disney ha anche condiviso il primo filmato di novità originali come American Born Chinese e Win or Lose della Pixar, oltre al remake live-action Peter Pan e Wendy.

Tutte le uscite originali Disney+ confermate per il 2023

Il trailer di Disney+ 2023 offre un’istantanea della programmazione originale che gli abbonati avranno a disposizione il prossimo anno, ma è solo una parte di ciò che è già stato confermato. I Marvel Studios terranno impegnati gli abbonati a Disney+ per tutto l’anno.

La seconda stagione di Loki e Secret Invasion sono state presentate in questo video, così come l’imminente uscita su Disney+ di Black Panther: Wakanda Forever. Sono stati inoltre confermati i programmi per l’uscita di Ironheart, Echo e Agatha: Coven of Chaos il prossimo anno, mentre sono attesi anche What If…? stagione 2 e X-Men ’97. Inoltre, anche i film Marvel del 2023 saranno distribuiti sul servizio di streaming.

Il nuovo filmato del ritorno di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano in Ahsoka e il teaser della terza stagione di The Mandalorian sono alcuni degli spettacoli di Star Wars che Lucasfilm ha programmato per il 2023. The Mandalorian tornerà a marzo, mentre non è stata annunciata alcuna data di uscita per Ahsoka.

È prevista l’uscita di un nuovo show live-action, Star Wars: Skeleton Crew, nel corso del prossimo anno. Il pubblico vedrà anche il ritorno di Star Wars: The Bad Batch per la seconda stagione a gennaio, c’è anche la possibilità che la seconda stagione di Star Wars: Visions debutti nel 2023.

Il trailer di Disney+ 2023 mostra un mix di altri originali animati e in live-action in arrivo sul servizio il prossimo anno, Peter Pan & Wendy è l’ultimo remake in live-action ad arrivare sullo streamer dopo il live-action di Pinocchio.

Il ruolo più ampio della Pixar nel futuro di Disney+ continua nel 2023 con Win or Lose, nuovi episodi di Una vita da Dug e la seconda stagione di Monsters & Co. la serie – Lavori in corso!. Walt Disney Animation ha anche Iwájú e Tiana in arrivo l’anno prossimo, oltre a spettacoli originali in live-action come American Born Chinese e film originali come Crater.

Il trailer di Disney+ 2023 non ha però messo in evidenza tutti questi progetti, in quanto Loki e Ahsoka sono i titoli principali di questa entusiasmante programmazione.