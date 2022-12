The Mandalorian 3, finalmente rivelata la data della première per l’attesissima stagione

La data di uscita della terza stagione di The Mandalorian è stata ufficialmente confermata: il pubblico rivedrà Din Djarin e Grogu all’inizio di marzo del 2023.

Lucasfilm ha annunciato ufficialmente la data di uscita della terza stagione di The Mandalorian, confermando il ritorno di Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu nel marzo 2023. La terza stagione della serie di successo di Disney+ è una delle tante serie televisive di Star Wars di cui era stata annunciata l’uscita nel 2023.

Il pubblico ha aspettato più di due anni per vedere la prossima stagione di The Mandalorian, anche se gli spettatori hanno rivisto Din Djarin e Grogu attraverso The Book of Boba Fett. Il loro ritorno ha permesso a Jon Favreau e Dave Filoni di ricongiungere rapidamente il duo dopo averli separati nel finale della seconda stagione.

La Lucasfilm ha confermato che The Mandalorian 3 uscirà su Disney+ il 1° marzo 2023. In precedenza era stato annunciato che la nuova stagione della serie televisiva di Star Wars avrebbe debuttato all’inizio del 2023, mentre alcuni report affermavano la previsione di un’uscita a febbraio. La Lucasfilm adesso ha confermato il contrario e ha fissato la data di debutto della terza stagione di The Mandalorian a marzo 2023. Questo significa che ci saranno più di 26 mesi di distanza tra le nuove stagioni della serie di successo. L’annuncio è stato accompagnato da una nuova immagine della terza stagione che mostra Grogu con la sua armatura Beskar indossata sotto i suoi vestiti.

Perché The Mandalorian 3 uscirà dopo così tanto tempo dalla stagione 2?

La lunga attesa per la terza stagione di The Mandalorian è dovuta al fatto che Jon Favreau e Dave Filoni hanno svolto un ruolo importante nella creazione di altri contenuti per Disney+. I due autori hanno avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione di The Book of Boba Fett, che è stato spesso indicato come la stagione 2.5 di The Mandalorian a causa del suo forte legame con la serie principale. La realizzazione della serie incentrata su Boba Fett ha avuto la precedenza su The Mandalorian 3, ed è per questo che ha potuto debuttare su Disney+ alla fine del 2021.

The Book of Boba Fett ha contribuito a compensare il mancato ritorno della serie, soprattutto perché un episodio era interamente incentrato sulla figura di Mando.

Jon Favreau e Dave Filoni sono stati impegnati anche in altre parti del franchise di Star Wars. Filoni è al centro della realizzazione di Ahsoka e della continuazione della storia di Star Wars Rebels. Jon Favreau è inoltre coinvolto come produttore in Star Wars: Skeleton Crew. Entrambe le serie sono confermate per l’uscita su Disney+ nel 2023. Anche se la terza stagione di The Mandalorian uscirà prima di queste due, sembra che lo sviluppo di questi altri show abbia tenuto occupati gli autori.

La buona notizia è che la data di uscita della terza stagione di The Mandalorian dista solo tre mesi, non è un’attesa troppo lunga, tutto sommato, e significa che gli spettatori avranno tutto il tempo per rivedere la serie in vista del ritorno di Din Djarin e Grogu all’inizio del 2023.

In base ai pochi dettagli sulla storia conosciuti sulla terza stagione di The Mandalorian, la guerra per Mandalore potrebbe aiutare la serie a realizzare la sua stagione più importante.