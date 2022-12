La teoria dei fan di The White Lotus suggerisce una sorprendente identità segreta

I fan di The White Lotus credono di aver svelato il mistero centrale della seconda stagione.

La seconda stagione di The White Lotus è stata caratterizzata da una grande quantità di mistero, sess0 e inganni, ma forse nessuna trama è stata più difficile da decifrare per i fan di quella che coinvolge Tanya e Portia (Jennifer Coolidge e Haley Lu Richardson).

All’inizio sono arrivate in Sicilia senza alcuno scopo, vagando senza meta e aspettando che qualcosa di esterno le travolgesse e desse loro una vacanza degna di essere ricordata.

Quentin (Tom Hollander) e il suo sedicente ‘nipote’ Jack (Leo Woodall) sono i protagonisti di questo viaggio misterioso, gli inglesi sembrano l’anima della festa, ma quando Tanya e Portia hanno imparato a conoscerli un po’ meglio, sembra che le intenzioni e le identità dei due stranieri non corrispondano a quelle reali.

Il quinto episodio della stagione si è concluso con una scena sconvolgente riguardante un potenziale incesto, che nella sesta è risultato molto meno incestuoso, ma ancora più losco. Tanya si imbatte in Quentin e Jack che si danno da fare in privato, ma alcuni fan hanno da subito iniziato a pensare che i due non fossero affatto legati da una parentela, cosa quasi confermata nella puntata successiva.

Dopo che il giovane non riesce a reggere il troppo alcool ingerito e si lascia andare con Portia, inizia a confessare in parte una verità molto scomoda e difficile. Secondo alcuni utenti di Redditors, sembra una coincidenza eccessiva che il marito di Tanya, Greg (Jon Gries), abbia lasciato il resort nello stesso momento in cui è arrivato Quentin.

Greg si è mostrato insolitamente infastidito per le circostanze del viaggio, anche dalla presenza di Portia, o per l’impossibilità di passare del tempo con Tanya e continuando a parlare segretamente con altre persone al telefono quando Tanya non guardava o non ascoltava. Sembra quasi che Greg stia progettando qualcosa di sinistro e che Quentin sia il tramite per trasformarlo in una realtà tangibile.

Prima della scena di sess0, Quentin racconta a Tanya di come abbia amato un solo uomo, lo spasimante era un cowboy del Wyoming, un uomo eterosessuale per il quale avrebbe fatto qualsiasi cosa ancora oggi. Il cowboy a cui si fa riferimento in questo aneddoto è Greg? C’è qualcosa che non torna.

Perché Quentin è così interessato al fatto che Tanya si stia godendo la vacanza? E poi quella foto alla fine della sesta puntata, nonostante il ricco inglese abbia tentato di farle perdere la testa con la droga e portandole un affascinante uomo del posto, Tanya vede qualcosa che forse non avrebbe dovuto vedere.

Possiamo scommettere che Quentin non è quello che sembra, oltre al fatto che Jack non è suo nipote, ma forse un escort usato per coinvolgere ignari partner romantici nel giro. Se Quentin e Jack dovessero riuscire ad avvicinarsi il più possibile a Tanya, potrebbe letteralmente ucciderla? In questo caso Greg otterrebbe ciò che vuole, ovvero i soldi di Tanya, e Jack potrebbe avere una relazione con Portia come ricompensa per aver fregato Quentin e aver contribuito alla truffa.

Tutte queste teorie renderebbero potenzialmente molto più appagante la storyline che ruota attorno a Tanya, il suo coinvolgimento nella seconda stagione dello show è sembrato a volte leggermente privo di scopo rispetto alla prima stagione dell’Hawaiian al White Lotus. Tanya che cade nella trappola che Greg, Quentin e Jack le hanno teso sarebbe una bella rivincita dopo aver trattato così male la terapista del benessere dell’hotel, Belinda (Natasha Rothwell), nella prima stagione.

Se ricordate, Tanya continuava a dire a Belinda che avrebbe finanziato un centro terapeutico tutto suo per poter lasciare il lavoro al White Lotus e vivere i suoi sogni. Invece quando incontra Greg, i suoi propositi nei confronti di Belinda si rivelano solo una facciata per consolare il suo cuore solitario. Ancora una volta, Tanya si lascia ingannare dalla compagnia e stavolta potrebbe non essere il tipo di compagnia a cui può sopravvivere.

Ricordiamo che dobbiamo ancora scoprire chi è il cadavere che appare nel primo episodio, adesso che manca solo un episodi, non ci sorprenderebbe se quel cadavere finisse per essere Tanya o Portia. Il White Lotus, però, sa come sferrare un brutto colpo, quindi resteremo sempre con il fiato sospeso.