Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, annunciati i registi per tutti gli episodi

Mentre la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere inizia a prendere forma, possiamo cominciare a chiederci come si svolgeranno i futuri episodi e dove andrà a parare la storia.

Anche se è un po’ presto per fare ipotesi, adesso sappiamo chi condurrà le vicende della Terra di Mezzo in questa nuova stagione: Prime Video ha annunciato oggi la lista completa dei registi che dirigeranno i prossimi otto episodi della seconda stagione della serie di successo e avranno un bel da fare.

Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper si divideranno le responsabilità relative alla regia nel corso della stagione, con la Brändström che prenderà il timone per un numero maggiore di episodi: dirigerà quattro puntate, mentre Hamri e Hooper si occuperanno di due episodi ciascuno. La Brändström ha alle spalle una lunga esperienza nel campo degli Anelli del Potere, ha diretto gli episodi 6 e 7 della prima stagione, oltre a episodi di altre serie come Madam Secretary, Counterpart e Outlander.

La Hamri possiede una lunga esperienza sia nel campo della produzione musicale sia in quello delle serie televisive, ha diretto video musicali per artisti come Mariah Carey, Nicki Minaj e Zendaya, oltre a episodi di Shameless, Empire, 9-1-1: Lonestar e La ruota del tempo, un altro frande fantasy firmato Prime Video. Di recente la Hooper ha diretto gli episodi di The Sandman e di The Witcher per Netflix.

Il Signore degli Anelli 2 sarà ancora più grande e più bello?

Nelle ultime due settimane, Prime Video ha anche annunciato l’aggiunta di 15 nuovi attori al cast, tra cui il sostituto di Joseph Mawle. L’attore ha interpretato Adar (il leader degli orchi di Morgoth) nella prima stagione, e il ruolo sarà ricoperto da Sam Hazeldine (Slow Horses). Oltre a questo personaggio, Prime Video non ha ancora rivelato chi saranno i nuovi volti della seconda stagione, ma è abbastanza sicuro che i prossimi episodi saranno ancora più ambiziosi.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato visto da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo ed è di gran lunga la serie di maggior successo di Prime Video. La storia si svolge nella Seconda Era della Terra di Mezzo, centinaia di anni prima degli eventi delle trilogie de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, e prima che Sauron salisse al potere. Il successo e la popolarità della serie sono dovuti in gran parte ai suoi altissimi standard di produzione, che rendono ogni episodio molto simile a un lungometraggio.

La serie, sotto la guida degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, è stata anche in grado di ricreare l'”atmosfera tolkieniana” dei romanzi che hanno ispirato la storia, cosa che i fan di lunga data hanno apprezzato molto, certo non sono mancate le critiche, ma su un terreno di gioco così minato era impossibile accontentare tutti.

Si sa che quando si tratta del lavoro di Tolkien ci sono tantissime filosofie di pensiero, i puristi non permettono che vengano minimamente toccate, pena la decapitazione, o meglio, il completo e totale disprezzo per il prodotto.

Invece, per i più ‘progressisti’ esiste la possibilità di profanare il sacro con un po’ di profano, sempre se il risultato finale raggiunge le aspettative e con l’ultima serie in molti sono rimasti particolarmente soddisfatti, anche se non rispecchia alla perfezione il materiale di partenza.

Prime Video non ha ancora rivelato la data di uscita della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, è possibile vedere in streaming tutti gli episodi della prima stagione sulla piattaforma, pr aggiornamenti e novità continuate a seguirci.