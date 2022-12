Ginny & Georgia 2, abbiamo la data di uscita, il trailer ufficiale e le prime foto

È stata proprio l’attrice protagonista della serie Ginny & Georgia, Brianne Howey a spiegare come mai la seconda attesissima stagione è stata rimandata.

Stiamo aspettando la seconda stagione di Ginny & Georgia da più di un anno, la prima stagione aveva debuttato su Netflix nel febbraio 2021 quando eravamo ancora sommersi dalle terribili situazioni dovute alla pandemia, e questa serie leggera, ma dai temi scottanti, aveva tenuto compagnia a molti adolescenti (e non solo) che per via delle restrizioni si sentivano particolarmente soli.

Adesso, dopo una lunga attesa abbiamo la conferma della data di uscita della seconda stagione.

La storia gira intorno proprio a Ginny e Georgia, la giovane figlia adolescente e la madre trentenne con alle spalle un passato difficile che cerca di mascherare con dei giganteschi sorrisi. Il rapporto tra le due non è proprio idilliaco come quello della serie a cui è stata associata “Una mamma per amica”, al contrario, tra le due ci sono molti attriti e incomprensioni che creano fratture e profondo dolore nell’animo di entrambe.

Il finale è rimasto assolutamente aperto con più di un cliffhanger che attende di essere chiarito, per questo durante l’evento Tudum di Netflix del 2022 ci si aspettava che arrivasse finalmente la tanto attesa notizia del ritorno della serie con qualche anticipazione.

Invece tutto ha taciuto, soltanto in seguito, durante un’intervista rilasciata proprio dalla Howey (Georgia) a E! News mentre si trovava al GO Gala, siamo riusciti a scoprire qualcosa di più, la stessa ha rivelato che la serie arriverà “Presto, sta arrivando! Giuro che sta arrivando! Ci vogliono circa quattro mesi. Quindi in realtà non si tratta dello show in sé. Le riprese sono finite”.

Ma quindi come mai questo ritardo sulla tabella di marcia? Sembrerebbe che sia dovuto a un problema di traduzioni la serie è stata tradotta da Netflix in 180 lingue diverse, questo ha portato dei rallentamenti che hanno fatto slittare la serie dal 2022 al 2023, ma adesso finalmente il colosso streaming ha rivelato la data di uscita ufficiale, oltre a qualche immagine inedita e il trailer.

Data di uscita

Ginny & Georgia 2 arriverà su Netflix il 5 gennaio, una notizia che sicuramente entusiasmerà tutti i fan della serie, anche perché abbiamo alcune foto che permettono di dare una sbirciatina a quello che potremo aspettarci dai nuovi episodi e, come era immaginabile, la storia riprenderà esattamente da dove si era interrotta, con Ginny e il fratello più piccolo che scappano dalla città per raggiungere il padre Zion dopo aver scoperto che Georgia ha avvelenato il patrigno.

Ma quello che dobbiamo ancora scoprire è come le due si ricongiungeranno, visto che dalle immagini le vediamo nuovamente insieme, quindi qualche evento le porterà a ritrovarsi già nei primi episodi. Come riuscirà Ginny a superare e convivere con la scoperta di quello che ha fatto sua madre? Soprattutto ci riuscirà?

Inoltre Georgia adesso si trova in una posizione davvero difficile, dove la tensione è molto alta, riuscirà a mantenere la calma che ha mostrato fino a adesso oppure perderà il controllo della situazione? Soprattutto con un matrimonio in vista… il suo! Con il sindaco della città Paul Randolph.

Ecco la sinossi ufficiale e il trailer

L’irrequieta e impacciata quindicenne Ginny Miller spesso pensa di essere più matura della madre trentenne, l’irresistibile e dinamica Georgia Miller. Dopo anni di spostamenti, Georgia vuole disperatamente stabilirsi nel pittoresco New England e offrire ai figli una cosa che non hanno mai avuto… una vita normale. Ma non è tutto rose e fiori: il passato di Giorgia rappresenta una minaccia per la nuova vita della famiglia… che lei farà di tutto per proteggere.

Tutti pronti per la seconda stagione di Ginny & Georgia in arrivo il 5 gennaio su Netflix.