Pensate che Andor fosse oscuro? Un’altra serie TV di Star Wars potrebbe superarla

Mentre Andor si concentrava sulla farsa compiuta dall’Impero nei confronti dei cittadini della galassia, The Acolyte esplorerà i poteri oscuri dei Sith.

Andor ha stabilito un nuovo standard per Star Wars con la sua trama grintosa e l’atmosfera realistica, ma The Acolyte potrebbe spingersi ancora più in là negli angoli oscuri della galassia.

Le riprese di The Acolyte sono iniziate da poco e l’uscita della serie non è prevista prima della fine del 2023 o dell’inizio del 2024. Tuttavia, una delle attrici protagoniste, Daphne Keen, ha rilasciato alcuni dettagli su ciò che il pubblico può aspettarsi dalla serie. The Acolyte sarà uno show di Star Wars unico nel suo genere, poiché si concentra sui Sith. Cassian Andor era oscuro in quanto uccideva se provocato, ma la storia di The Acolyte potrebbe essere superiore.

Andor è stato un grosso rischio perché non conteneva camei, spade laser e riferimenti alla Forza, tutti elementi su cui Star Wars ha fatto molto affidamento in passato, tuttavia, The Acolyte sarà di gran lunga il rischio più grande per la Disney, dal momento che Star Wars non ha mai realizzato uno show interamente incentrato sui Sith, né su alcun antagonista, tanto per intenderci. In caso di successo, potrebbe aprire una nuova porta per il futuro dei contenuti della asga, soprattutto perché si preannuncia uno show più cupo rispetto a quello di Andor.

Cosa sappiamo della storia e dell’ambientazione di The Acolyte

The Acolyte sarà lo show di Star Wars più oscuro mai realizzato, ambientato 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, è un mystery-thriller che si concentra sui Sith che cercano di infiltrarsi tra i Jedi. Ma a differenza dei Jedi visti nella trilogia prequel di Star Wars, questi saranno più vicini all’apice del loro potere e probabilmente non avranno ancora una visione annebbiata dal lato oscuro.

Per questo motivo, i personaggi Sith di The Acolyte dovranno usare estrema cautela per non farsi scoprire e la storia cruenta del loro inganno sarà probabilmente la più oscura di Star Wars.

Poiché The Acolyte è guidato dai Sith, la serie conterrà probabilmente anche nuovi poteri di tipo occulto utilizzati da questi ultimi, Star Wars ha approfondito alcune linee di trama oscure in alcuni archi di The Clone Wars e Rebels. Ad esempio, Darth Sidious è stato visto cantare un antico incantesimo Sith su una specie di calderone fiammeggiante che gli permette di vedere luoghi lontani e di provocare incubi terrificanti ai suoi nemici.

Inoltre, The Clone Wars descrive la magia delle Nightsister, simile alla Forza, che può essere usata per creare zombie e possedere altre persone, resta da vedere se qualcuna di queste abilità più oscure sarà presente.

Le sfumature di The Acolyte saranno diverse da quelle di Andor

Poiché The Acolyte si concentra sui Sith e sui loro astuti tentativi di infiltrarsi tra i Jedi, assumerà un tono oscuro completamente diverso rispetto ad Andor. Andor esplorava le traversie causate dall’Impero ai cittadini comuni della galassia. A differenza di Luke, Andor non ha poteri o abilità speciali che lo aiutino nella sua lotta contro l’Impero. Mentre l’oscurità di Andor deriva dalla guerra tra la Ribellione e l’Impero, The Acolyte e la sua oscurità si concentreranno sui Sith e sui loro poteri occulti della Forza.