Andor, il finale di stagione ha dimostrato con successo che tipo di serie non è. Recensione episodio 12

Cassian chiude il cerchio, mentre Andor lascia intendere un’atmosfera completamente diversa per la seconda stagione.

Nel finale della prima stagione di Andor, i personaggi che in precedenza erano rimasti isolati in diverse parti della galassia convergono verso un funerale su Ferrix dove si scatena l’inferno. Alla fine di tutto questo, Cassian e Luthen arrivano a un punto emotivo simile a quello dell’episodio 3, ma allora Cassian si opponeva alla chiamata all’avventura durante il suo cammino come eroe.

Alla fine della prima stagione, il significato della conclusione di Andor è chiaro: Cassian è pronto ad abbracciare il suo destino e la Ribellione sta diventando molto calda. Rimanete fino alla fine per una scena post-credits che finalmente risponde a ciò che Cassian e gli altri prigionieri di Narkina 5 stavano costruendo da sempre…

Dopo essersi separato da Melshi, Cassian torna a Ferrix per partecipare al funerale di Maarva e, nel frattempo, progetta anche di salvare Bix dalle vili grinfie del malvagio ISB. Tutti gli altri personaggi (tranne Mon Mothma) si dirigono anch’essi a Ferrix, perché tutti cercano di catturare e/o uccidere Cassian dal momento che sia l’Impero sia i Ribelli sanno che sta andando proprio lì. Fortunatamente, Vel, Cinta, Syril, Dedra e Luthen non riescono ad eliminare il loro obiettivo, grazie alla presa di posizione finale postuma di Maarva contro l’Impero, e il piano di Cassian più o meno funziona.

Un ologramma preregistrato di Maarva diventa il vero protagonista, poiché il suo volto dall’aldilà esorta i suoi concittadini a “combattere l’Impero!” (è uno splendido addio per la brillante Fiona Shaw nell’universo di Star Wars). Il funerale si trasforma ovviamente in una rivolta, che ci offre uno dei ritratti più realistici di ciò che significa vivere sotto il dominio dell’Impero Galattico. Se l’obiettivo di Andor era quello di contrastare l’autocompiacimento di Luke Skywalker in Guerre stellari, questa scena funziona a meraviglia.

Eppure, per quanto il finale della prima stagione di Andor sia emozionante, non si può fare a meno di pensare che questa serie dal ritmo lento si sia interrotta all’improvviso. In effetti, il flusso narrativo della serie nel suo complesso sembra incongruo e apparentemente casuale. La prima stagione di Andor giustifica davvero il suo viaggio in 12 episodi?

Andor è nata come una serie su un ragazzo in cerca di sua sorella e finisce per essere una serie su un ragazzo che vuole unirsi a una rivoluzione per motivi totalmente estranei alle ragioni per cui si è messo nei guai inizialmente. Questo va bene, e riflette la vita reale, nella misura in cui le cose spesso si evolvono in modi imprevedibili e non connessi alle nostre intenzioni iniziali. Tuttavia, da un punto di vista narrativo, che cosa vuole Cassian? E queste motivazioni vengono effettivamente portate avanti nella storia? A volte sembra che gli stiano accadendo un mucchio di cose a caso.

Su Instagram, la scrittrice Leigh Stein ha recentemente definito questa situazione come il “problema di Alice nel Paese delle Meraviglie”. In pratica, un personaggio viene sballottato come una “pallina da flipper”, ma non siamo sicuri delle motivazioni che lo muovono. Ora, Andor non è un romanzo, ma dato che ha aspirazioni romanzesche, non è chiaro se la serie creda davvero che Cassian abbia un grande potere all’interno della sua storia. Sta prendendo delle decisioni? O viene semplicemente sballottato in diversi luoghi dell’universo di Star Wars per arrivare all’inevitabile finale di Rogue One?

La persona di Cassian che evade dalla prigione su Narkina 5 è abbastanza simile a quella che vi è entrata. Si potrebbe facilmente immaginare una versione bizzarra della stagione che si svolge in questo modo: si inizia con Cassian in vacanza, poi viene arrestato, poi va su Narkina 5, poi evade, poi si incontra con Luthen, poi fanno il colpo su Aldhani, poi Nemik muore, poi Cassian viene riportato a Ferrix per il funerale di sua madre, e la serie finisce più o meno allo stesso modo.

Se possiamo riordinare i punti della trama di Andor e arrivare a epifanie emotive simili, indipendentemente dalle cause e dagli effetti, allora improvvisamente dobbiamo cercare l’unico punto della trama che conta e che non può essere spostato arbitrariamente.

Per Andor, quel punto fermo è probabilmente la storia della prigione, è l’elemento che lo tiene lontano da sua madre ed è l’unica cosa che ritarda tutti gli altri personaggi dal raggiungere lo stesso punto nel finale. A nessuno degli altri personaggi è stato permesso di procedere a un ritmo adeguato mentre Cassian era in prigione. Almeno un terzo della serie è stata incentrata sugli agenti imperiali alla ricerca di una persona che avevano già rinchiuso per sbaglio.

In altre parole, c’è qualcosa di artificioso nel finale di Andor che va un po’ contro la naturalezza che la serie spesso si sforza di raggiungere. Paradossalmente, non collegando ulteriori punti in questo finale, non facendo più richiami al modo in cui la serie è iniziata (dov’è la sorella di Andor!!), la trama approssimativa non fa altro che rendere la serie meno realistica, invece di migliorarla. Il riavvicinamento di Andor e Luthen chiarisce che i processi di eroismo non sono sempre rettilinei, e questo è un bene. Tuttavia, non credo che Andor avesse bisogno di 12 episodi per chiarire questo concetto.

Sappiamo già con certezza che la seconda stagione sarà diversa, il finale ce lo promette. Si può sostenere che la prima stagione di Andor abbia avuto successo soprattutto perché ha contrastato il nostro desiderio di un’avventura più diretta. Questa tensione è ciò che definisce la serie, il che è in gran parte merito della stessa, non sta cercando di essere appetibile per il pubblico.

Tuttavia, c’è una linea sottile tra prendere una decisione narrativa poiché non è quella che ci aspettiamo o prendere la stessa decisione semplicemente perché ha senso. Ciò che resta da vedere nella seconda stagione è se lo show riuscirà a mettere a segno un colpo più grande: Andor ha dimostrato con successo che tipo di serie non è. Ma non è ancora chiaro se abbiamo capito che tipo di serie invece è.