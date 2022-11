Andor, la vecchia scuola di Star Wars ritorna in auge. Recensione episodio 11

Con l’episodio “Figlia di Ferrix”, la prima stagione di Andor offre ai fan della vecchia scuola qualcosa in più. Ma si tratta di un’alterazione o di un segno di ciò che accadrà nel finale?

Dopo diversi episodi in cui Cassian è rimasto bloccato in prigione e Luthen ha trascorso il tempo nel suo negozio di antiquariato, nell’episodio 11 tutto si muove. Cassian e Melshi riescono finalmente a fuggire da Narkina 5, mentre Luthen gira per la galassia.

Allo stesso tempo, però, è chiaro che Andor non ha intenzione di apportare cambiamenti di trama dell’ultimo minuto che sconvolgano lo status quo. La linea di combattimento per gli ultimi momenti della partita è stata definita e tutto quello che c’è da sapere sul finale della prima stagione è già stato definito in precedenza.

Una delle cose per cui Andor potrebbe essere ricordato, almeno in retrospettiva, è che la serie non si appoggia a misteri o a enormi colpi di scena per tenere il pubblico coinvolto. Certo, “Una via d’uscita” ci ha svelato l’identità di un agente dell’ISB che in realtà è una spia dei Ribelli. Ma in “Figlia di Ferrix”, qualsiasi cosa stia facendo Lonni (Robert Emms) non è poi così rilevante. Luthen ha preservato lo status quo mantenendo il suo informatore al suo posto.

L’episodio approfondisce invece la decisione di Luthen, portandola a un punto molto reale e doloroso: lasciare morire gli uomini di Anto Kreegyr è la cosa giusta da fare per l’intera Ribellione? Persino Saw Gerrera, un combattente per la libertà etichettato come “estremista” dagli altri Ribelli, sembra trovarsi a disagio di fronte ai metodi a sangue freddo di Luthen.

Si tratta di un interessante dramma morale, e il Luthen che vediamo in questo episodio non è così sicuro delle sue fredde decisioni da spia come quello che abbiamo visto la settimana scorsa urlare al povero Lonni di stare zitto e accettare. Con tutti i suoi subalterni ribelli è distaccato e arrabbiato, ma con Saw Luthen è onesto e combattuto, è un ritratto convincente di un leader solitario, soprattutto quando chiede con sincerità a Saw: “Lasciamo che Kreegyr vada a fondo e facciamo il grande passo?”. Stellan Skarsgård recita alla grande in tutte queste scene, aggiungendo ancora più complessità a un personaggio già molto complicato.

Ma il fatto che tutte queste performance e mosse di scacchi siano interessanti non significa che il pubblico sia soddisfatto di Saw e Luthen che alla fine accettano di lasciare che Kreegyr si prenda la colpa. Infatti, non siamo obbligati a stare bene. Con questa avvincente conversazione tra i due, Andor ha ribadito ancora una volta uno dei suoi punti di forza: i “buoni” della Ribellione non sono sempre buoni.

Il ruolo centrale di Kreegyr è piuttosto strano, considerando che non abbiamo mai incontrato il personaggio. L’idea che Luthen e la sua gente stiano pianificando di uccidere Cassian essenzialmente per lo stesso motivo per cui Luthen lascia morire Kreegyr è una questione filosofica da fare nella propria mente. Ma c’è un’incongruenza, perché non sappiamo nulla di Kreegyr, se non che è un altro combattente per la libertà che non piace a Saw, ma che tutti concordano essere fondamentalmente dalla parte dei Ribelli.

Il dilemma etico che Luthen presenta a è simile a quello di un romanzo di John Le Carre come La talpa, la differenza è che in quei libri, quando vengono prese decisioni difficili, il lettore tende ad avere un’idea delle caratteristiche biografiche delle persone coinvolte. I fan di Andor probabilmente sosterranno la scelta di non permettere al pubblico di incontrare Kreegyr (un ologramma non conta) come una ragione in più per cui la serie risulta “brillante” e come la prova che lo scrittore Tony Gilroy è un rivoluzionario ” innovatore” che non gioca secondo le regole.

Ma la verità è che tutto ciò che riguarda la scena con Saw e Luthen sarebbe stata più efficace e d’impatto se avessimo già incontrato Kreegyr, anche solo una volta.

Nel frattempo, il viaggio di Cassian e Melshi verso il pianeta “paradisiaco” di Niamos non è così complicato quanto si potrebbe pensare. Degli alieni amichevoli accettano comodamente di portarli sulla loro nave. E poi, all’improvviso, Cassian torna nella stanza d’albergo in cui si trovava quattro episodi fa, trovando una scatola con le cose che aveva nascosto, il che permette alla trama di riprendere praticamente da dove si trovava prima della sua prigionia.

Perché è stato così facile per Melshi e Cassian andare in giro per Niamos, un luogo che dovrebbe essere pieno di Imperiali che amano arrestare la gente? Come mai nessuno ha ripulito quella borsa nella stanza di Cassian? E soprattutto, se lo show aveva sempre intenzione di riportare Cassian a questo punto, viene da chiedersi: c’era bisogno di tenerlo in prigione per tre interi episodi?

Per essere chiari, il mini-arco con Kino è stato emozionante ed estremamente terrificante, ma quando Cassian e Melshi si separano quasi immediatamente in questo episodio, viene davvero da chiedersi se quella trama fosse stata pensata per essere autoconclusiva. Certo, le esperienze su Narkina 5 hanno cambiato Cassian, ma non sembra che abbia preso alcuna decisione se non quella di reagire a qualsiasi situazione gli venga proposta in ogni episodio. Che fine ha fatto il ragazzo alla ricerca di sua sorella?

La morte di Maarva fuori dallo schermo (un addio discutibile per la brillante Fiona Shaw) riporterà senza dubbio Cassian a Ferrix, dove convergeranno anche tutte le altre parti in causa per la resa dei conti finale della stagione. Sembra un po’ prevedibile, come se lo show avesse preso la strada più lunga per tornare ai personaggi introdotti settimane fa, ma il tutto dovrebbe comunque sfociare in un finale esplosivo. Sarebbe stato bello concedere a Shaw un addio adeguato prima di quel momento. Il lamento di B2 – “Voglio Maarva” – è comunque strappalacrime.

A prescindere dai problemi che può avere “Figlia di Ferrix”, il momento culminante dell’episodio vale “l’intero prezzo del biglietto”, vista la moderazione generale dello show nei confronti della tipica azione da caccia stellare di Guerre Stellari per la quale questo franchise è meglio conosciuto, quando Luthen si trova in difficoltà con una nave imperiale dall’aspetto molto retrò, si trasforma improvvisamente nel James Bond di Guerre Stellari, ed è entusiasmante.

Si scopre che la Fondor è dotata di ogni tipo di arma laser e che Luthen è più bravo a eludere i raggi traenti di chiunque altro in Star Wars. Mentre Luthen prende in giro gli ufficiali imperiali, è anche pronto a farli fuori, e l’aspetto dell’avventura in punta di piedi dei classici film di Guerre Stellari entra finalmente in scena.

È bello vedere una sequenza di battaglia della vecchia scuola che entra finalmente nello show e, anche se in scala molto più ridotta rispetto ai film, può essere considerata uno dei migliori combattimenti aerei dell’era Disney. Questa sequenza è sicuramente migliore di quelle presenti nelle altre serie Star Wars Disney+.

Negli anni a venire, ricorderemo Andor come una serie caratterizzata più dalle conversazioni e dai momenti tranquilli dei personaggi, rispetto a qualsiasi altra serie di Star Wars, ma, per una volta, è stato bello vedere questa serie evocare lo spirito classico del franchise.