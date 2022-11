The White Lotus 2, iniziano a farsi vedere le prime crepe che portano campanelli d’allarme. Recensione episodio 2

Il secondo episodio di The White Lotus si interroga su chi stia sfruttando chi e la manipolazione è ovunque.

Avete presente quando da bambini si andava in vacanza con i genitori e loro iniziavano a litigavano per qualcosa di apparentemente innocuo? Seduti sul sedile posteriore della macchina, si restava in attesa di arrivare alla spiaggia, o magari ci si rilassava in un bed and breakfast, e dal nulla scoppiava un litigio tra mamma e papà che riguardava il loro rapporto. Si alzano gli occhi al cielo e si scatenano le urla, e la vacanza va avanti con una nuvola nera che incombe sulla famiglia.

Questi scenari racchiudono la maggior parte dell’azione del secondo episodio di The White Lotus 2, ” Sogno italiano”, solo che questa gente ha diversi milioni di dollari in tasca e alloggia in uno dei migliori resort d’Europa. Si potrebbe pensare che tra persone benestanti non ci sia altro che allegria e risate, eppure il denaro non sempre compra la felicità, e nemmeno una media soddisfazione. Quando le coppie romantiche iniziano a entrare davvero nel vivo del loro soggiorno in Sicilia, il mare instabile inizia a scuotere le loro fondamenta coniugali con forti ondate.

Tanya e Greg (Jennifer Coolidge e Jon Gries) continuano la loro spirale negativa, manifestando un rapporto che è ben lontano da quello che ricordiamo nella prima stagione, quando si incontrano per la prima volta nella sede hawaiana.

Senza sapere quale sia stato il motivo della tensione creatasi tra le due stagioni, possiamo solo supporre che la personalità irritante di Tanya sia una parte importante del problema. L’esplosione di emozioni provocata da Tanya, tanto attesa, diventa imminente quando Greg dice di dover partire per qualche giorno per motivi di lavoro, ma questa scusa sembra un po’ sospetta. Greg parla chiaramente al telefono con qualcuno in modo intimo in entrambi gli episodi e sembra che gli sceneggiatori ci stiano portando sulla strada di una trama sull’ infedeltà. Non sarebbe l’unica in questa stagione.

Il viaggio in Italia dei Di Grasso doveva evidentemente essere una celebrazione della discendenza per tutta la famiglia, ma il tradimento ripetuto di Dom ha mandato all’aria i piani. Le donne della famiglia decidono di rimanere negli Stati Uniti perché non possono sopportare di vedere il volto e i modi di fare del padre dipendente dal sesso di mezza età.

L’intera vicenda infastidisce molto il padre di Dom, Bert (F. Murray Abraham), che soffre molto la mancanza della moglie recentemente scomparsa. Dom, però, non riesce a trattenersi e decide di farsi coinvolgere da alcune signorine del posto disposte a sfruttare le sue tasche e la sua ingenuità. Lucia e Mia (Simona Tabasco e Beatrice Grannò) sono però molto più che semplici oggetti sessuali a buon mercato, in effetti, lo spettatore può vedere come queste donne usino Dom per la sua ricchezza, comprando abiti stravaganti e vino di prima qualità nel bar dell’albergo.

Le storie di Tanya e Dom si rispecchiano l’una nell’altra, è vero che questi due non sono in grado di avere una relazione stabile, o semplicemente devono essere sempre accontentati? Il sess0 per Dom e i regali per Tanya sono simboli di ingordigia, ed entrambi sono facilmente manipolati dai loro impulsi proibiti.

Sembra che le trame di entrambi i personaggi finiranno in qualcosa di spiacevole, ma gli importa almeno di rovinare i loro matrimoni? Le persone ricche semplicemente passano all’oggetto successivo dei loro desideri, e qualsiasi cosa abbiano sotto gli occhi si rivela essere un’altra faccia della stessa medaglia.

Essere in un luogo paradisiaco favorisce le turbolenze perché ogni variabile è monitorata, i bambini viziati sullo schermo hanno tutti gli stessi interessi finanziari, quindi i loro pensieri, le loro emozioni, i loro problemi e le loro soluzioni sono sintetizzati nella loro forma più vera. Questo è esemplificato alla perfezione nella dicotomia tra Ethan e Harper (Will Sharpe e Aubrey Plaza) e Cameron e Daphne (Theo James e Meghann Fahy).

La prima coppia dovrebbe essere più umile e minimalista, perché ha da poco guadagnato un mucchio di soldi. La seconda coppia nuota nei soldi da molto tempo, quindi la noia e i litigi coniugali dovrebbero essere più frequenti. Invece, con la parità di condizioni, Ethan e Harper stanno scoprendo che la loro compatibilità potrebbe non essere all’altezza di quella dei loro amici.

Non riescono nemmeno a trovare un momento in cui sono entrambi eccitati contemporaneamente, tanto che Ethan deve ‘fare da solo’ dopo una corsa mattutina davanti a una clip spudorata su in sito specifico e anche se oscurato, molto ben riconoscibile.

Cameron e Daphne sono fuori dalla realtà, ma l’ignoranza è spesso sinonimo di beatitudine. Vedremo se la loro è solo una facciata, o se sono davvero felici e vivaci 24 ore su 24, sette giorni su sette. Ironia della sorte, sembrano essere le uniche due persone che capiscono cosa significhi vacanza qui alla sede italiana del White Lotus.